Раздел: Медицина
Готовка на газовой плите отравляет организм, - ученые
Специалисты рекомендуют использовать вытяжку или заменить плиту на электрическую.
Норвежские ученые смогли доказать, что приготовление пищи на газовой плите способно вызвать отравление организма из-за токсических веществ. Они производятся из природного топлива и оседают в пище и воздухе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Опыты на территории ресторанов продемонстрировали, что состав веществ в дыме при жарке стейка оказался в 10 раз больше, чем после готовки на электрическом аналоге. Газ представляет собой опасную субстанцию, формирующую продукты распада, а сам огонь может привести к обжиганию продуктов и появлению канцерогенов.
В особенности проблемные моменты регистрируются во время жарки мяса. Эксперты отмечают, что это может вызывать в ухудшение здоровья человека. Специалисты порекомендовали использовать вытяжки для уменьшения числа опасных соединений.
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Таким образом можно будет защитить организм от онкологии, но все же рекомендуется применять для готовки иную технику, заменив свою плиту.
Норвежские ученые смогли доказать, что приготовление пищи на газовой плите способно вызвать отравление организма из-за токсических веществ. Они производятся из природного топлива и оседают в пище и воздухе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Опыты на территории ресторанов продемонстрировали, что состав веществ в дыме при жарке стейка оказался в 10 раз больше, чем после готовки на электрическом аналоге. Газ представляет собой опасную субстанцию, формирующую продукты распада, а сам огонь может привести к обжиганию продуктов и появлению канцерогенов.
В особенности проблемные моменты регистрируются во время жарки мяса. Эксперты отмечают, что это может вызывать в ухудшение здоровья человека. Специалисты порекомендовали использовать вытяжки для уменьшения числа опасных соединений.
Читайте также: Врачи рассказали, как уменьшить риск депрессии и болезней сердца
Таким образом можно будет защитить организм от онкологии, но все же рекомендуется применять для готовки иную технику, заменив свою плиту.
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