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Раздел: Медицина  
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Готовка на газовой плите отравляет организм, - ученые

Готовка на газовой плите отравляет организм, - ученые Специалисты рекомендуют использовать вытяжку или заменить плиту на электрическую.

Норвежские ученые смогли доказать, что приготовление пищи на газовой плите способно вызвать отравление организма из-за токсических веществ. Они производятся из природного топлива и оседают в пище и воздухе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Опыты на территории ресторанов продемонстрировали, что состав веществ в дыме при жарке стейка оказался в 10 раз больше, чем после готовки на электрическом аналоге. Газ представляет собой опасную субстанцию, формирующую продукты распада, а сам огонь может привести к обжиганию продуктов и появлению канцерогенов.

В особенности проблемные моменты регистрируются во время жарки мяса. Эксперты отмечают, что это может вызывать в ухудшение здоровья человека. Специалисты порекомендовали использовать вытяжки для уменьшения числа опасных соединений.

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Таким образом можно будет защитить организм от онкологии, но все же рекомендуется применять для готовки иную технику, заменив свою плиту.
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 Теги: газ, плита, отравление

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Сегодня, 08:37 » Автор: Евгений Шевченко
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