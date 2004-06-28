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Раздел: Медицина  
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Как кофе может навредить здоровью: ответ медиков

Как кофе может навредить здоровью: ответ медиковСтало известно, почему опасно часто пить кофе.

Украинский диетолог Татьяна Фиалкова утверждает, что большое количество выпитого кофе не поможет взбодриться. Кофеин, содержащейся в двух чашках эспрессо, блокирует примерно 1/2 рецепторов в головном мозге. Это может вызвать тревогу, раздражительность, нервную неадекватность, сообщает Хроника.Инфо со ссылкой на Сегодня.Lifestyle.

К тому же, эксперт добавила, что приемлемая доза кофеина – это 75 мг (стандартная чашечка эспрессо). Кофеин одной порции полностью выводится из организма спустя 5-10 часов. Хотя срок выведения зависит от достаточного потребления воды и хорошей работы печени и почек.

"Если кофе уже не способен взбодрить, пора заниматься восстановлением режима сна, отдыха, активности и питания",- рассказала эксперт.

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По словам Фиалковой, многое также зависит от особенностей конкретного организма. "У части людей печень быстро расщепляет кофеин и бодрящий эффект пропадает спустя несколько часов, у других печень слабо расщепляет кофеин, и он может циркулировать в крови до 8-10 часов. Именно поэтому у таких людей нарушается сон, если кофе был выпит после 14:00", – объяснила врач.
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 Теги: кофе, вред, здоровье

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Сегодня, 15:52 » Автор: Валерия Янобекова
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