Ученые обнаружили вирус, укрепляющий иммунитет

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Впечатляющие результаты были получены исследователями из США. Ученые-медики занимаются исследованием рака мозга под названием глиобластома. Это очень страшный вид рака, когда опухоль развивается в мозгу и очень быстро заполняет его. Такая болезнь практически не лечится и в большинстве случаев больные умирают в пределах года