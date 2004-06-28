Раздел: Медицина
Ученые обнаружили вирус, укрепляющий иммунитет
Вирус имеется более чем у половины всех людей на нашей планете.
Исследователям из США удалось идентифицировать у мышей определённый вирус, который способен не ослаблять, а укреплять иммунную систему. Учёные подчеркивают, что иммунитет человека достигает своего пика в молодости, но после определенного возраста он начинает слабеть, так что организму бывает труднее сражаться с новыми инфекциями.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ИД "СОБЕСЕДНИК".
Именно для поиска новых средств омоложения иммунной системы у пожилых людей учёные и инфицировали мышей цитомегаловирусом. Отметим, что этот вирус имеется более чем у половины всех людей на нашей планете, в большинстве случаев он проникает в организм в молодом возрасте. Поскольку вирус неизлечим, он находится в организме всю жизнь, то чаще всего его встречают именно у пожилых людей. Ученые предположили, что наличие этого вируса ослабляет иммунитет и делает его более уязвимым перед другими патогенами.
Читайте также: Ученые обнаружили вирусы, которые уничтожат рак
Однако когда в организм имеющих цитомегаловирус пожилых мышей попали листерии, то грызуны демонстрировали гораздо более мощную иммунную реакцию, чем пожилые мыши без этого вируса. При изучении Т-клеток грызунов было обнаружено, что в первом случае их запас и разнообразие гораздо выше. Чем более разнообразными бывают Т-клетки, тем более вероятна победа над болезнью.
Исследователям из США удалось идентифицировать у мышей определённый вирус, который способен не ослаблять, а укреплять иммунную систему. Учёные подчеркивают, что иммунитет человека достигает своего пика в молодости, но после определенного возраста он начинает слабеть, так что организму бывает труднее сражаться с новыми инфекциями.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ИД "СОБЕСЕДНИК".
Именно для поиска новых средств омоложения иммунной системы у пожилых людей учёные и инфицировали мышей цитомегаловирусом. Отметим, что этот вирус имеется более чем у половины всех людей на нашей планете, в большинстве случаев он проникает в организм в молодом возрасте. Поскольку вирус неизлечим, он находится в организме всю жизнь, то чаще всего его встречают именно у пожилых людей. Ученые предположили, что наличие этого вируса ослабляет иммунитет и делает его более уязвимым перед другими патогенами.
Читайте также: Ученые обнаружили вирусы, которые уничтожат рак
Однако когда в организм имеющих цитомегаловирус пожилых мышей попали листерии, то грызуны демонстрировали гораздо более мощную иммунную реакцию, чем пожилые мыши без этого вируса. При изучении Т-клеток грызунов было обнаружено, что в первом случае их запас и разнообразие гораздо выше. Чем более разнообразными бывают Т-клетки, тем более вероятна победа над болезнью.
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