Раздел: Медицина
Медики рассказали, почему подсчет калорий не работает
Калории просто невозможно правильно подсчитать.
Количество необходимых калорий в день – наиболее частый вопрос, интересующий всех, кто становится на путь правильного питания и здорового образа жизни.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.
Что действительно важно?
Состав блюд: сами ингредиенты и их сочетания;
Качество продуктов;
Способ приготовления: важно понимать, как готовить даже полезные ингредиенты, ведь любой продукт при неправильной обработке можно превратить в яд;
Время приемов пищи: животный белок на ужин – это большая нагрузка для пищеварительной системы.
Отсутствие подсчета калорий не отображается на моей фигуре и активности. Я полна энергией, здоровьем и легкостью.
Вы можете подумать, что одно другому не мешает и можно следить за составом, качеством, временем, но при этом не забывать подсчитывать калории, но я буду переубеждать.
Почему не стоит считать калории?
Калории – недостоверная информация, которая создает значительное психологическое бремя и существенно портит настроение. Ведь вместо того, чтобы наслаждаться едой, человек занят подсчетом.
Калории – источник энергии, “энергетическая ценность”. Таким образом, калории – это количество энергии, которое получает организм при полном их усвоении.
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При снижении количества употребляемых калорий энергозатраты организма снижаются. При значительном уменьшении калорий замедляется метаболизм, ухудшается сон, нарушается менструальный цикл, появляются отеки и другие неприятные последствия.
Известно, что в 1 грамме углеводов — 4 ккал, 1 г белка – 4 ккал, 1 г жира — 9 ккал. Это абсолютно условные цифры. Ведь для того, чтобы определить точные данные, необходимо сжечь пищу в калориметре и замерять количество выделяемой при горении энергии. Но и это не все.
Общее правило, что в 1 г жира 9 ккал. Но при этом известно, что в жирах морепродуктов может быть до 4 ккал, а в жирах/ масла целых 9 ккал.
Кроме того, блюда и продукты при разнообразных термических обработках, при хранении и замораживании, при различных уровнях влажности способны менять свою калорийность.
Производители, делая подсчет калорий для своих продуктов используют такую же точно информацию из интернет-таблиц, как и вы. Причем, данные у каждой отдельной таблицы разнятся. Зачем же перегружать себя бесполезной, неточной информацией?
Поставив себе норму калорий можно скушать в ее пределах разное количество разных продуктов. Но кушая молочные продукты, торты и мясо на 1500 ккал нельзя добиться такого же оздоровительного эффекта, как и при употреблении овощей, цельнозерновых круп и суперфудов с той же самой суммой калорий.
Обращайте внимание не на то, сколько вы едите, а на то, что едите. Полюбите качественные и здоровые растительные продукты и физическую активность, и вскоре вы ощутите легкость и прилив энергии, без постоянной необходимости считать калории.
Количество необходимых калорий в день – наиболее частый вопрос, интересующий всех, кто становится на путь правильного питания и здорового образа жизни.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.
Что действительно важно?
Состав блюд: сами ингредиенты и их сочетания;
Качество продуктов;
Способ приготовления: важно понимать, как готовить даже полезные ингредиенты, ведь любой продукт при неправильной обработке можно превратить в яд;
Время приемов пищи: животный белок на ужин – это большая нагрузка для пищеварительной системы.
Отсутствие подсчета калорий не отображается на моей фигуре и активности. Я полна энергией, здоровьем и легкостью.
Вы можете подумать, что одно другому не мешает и можно следить за составом, качеством, временем, но при этом не забывать подсчитывать калории, но я буду переубеждать.
Почему не стоит считать калории?
Калории – недостоверная информация, которая создает значительное психологическое бремя и существенно портит настроение. Ведь вместо того, чтобы наслаждаться едой, человек занят подсчетом.
Калории – источник энергии, “энергетическая ценность”. Таким образом, калории – это количество энергии, которое получает организм при полном их усвоении.
Читайте также: Сальма Хайек не боится каллорий
При снижении количества употребляемых калорий энергозатраты организма снижаются. При значительном уменьшении калорий замедляется метаболизм, ухудшается сон, нарушается менструальный цикл, появляются отеки и другие неприятные последствия.
Известно, что в 1 грамме углеводов — 4 ккал, 1 г белка – 4 ккал, 1 г жира — 9 ккал. Это абсолютно условные цифры. Ведь для того, чтобы определить точные данные, необходимо сжечь пищу в калориметре и замерять количество выделяемой при горении энергии. Но и это не все.
Общее правило, что в 1 г жира 9 ккал. Но при этом известно, что в жирах морепродуктов может быть до 4 ккал, а в жирах/ масла целых 9 ккал.
Кроме того, блюда и продукты при разнообразных термических обработках, при хранении и замораживании, при различных уровнях влажности способны менять свою калорийность.
Производители, делая подсчет калорий для своих продуктов используют такую же точно информацию из интернет-таблиц, как и вы. Причем, данные у каждой отдельной таблицы разнятся. Зачем же перегружать себя бесполезной, неточной информацией?
Поставив себе норму калорий можно скушать в ее пределах разное количество разных продуктов. Но кушая молочные продукты, торты и мясо на 1500 ккал нельзя добиться такого же оздоровительного эффекта, как и при употреблении овощей, цельнозерновых круп и суперфудов с той же самой суммой калорий.
Обращайте внимание не на то, сколько вы едите, а на то, что едите. Полюбите качественные и здоровые растительные продукты и физическую активность, и вскоре вы ощутите легкость и прилив энергии, без постоянной необходимости считать калории.
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