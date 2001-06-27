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Раздел: Медицина  
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Стресс может быть полезен для человека

Стресс может быть полезен для человекаНе весь стресс безусловно плох для человека.

Стресс называют пусковым механизмом многих заболеваний, - и это справедливо. Но, несмотря на такую особенность, стресс также может оказывать благоприятное влияние на организм, - данное мнение ученых опубликовал журнал The Conversation.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на МЕДИКФОРУМ.

На страницах издания выступил американский эксперт, ассоциированный профессор клинических исследований крупных животных Адам Мозер.

Исследователь заявил: не весь стресс безусловно плох для человека. Эксперимент на свиньях, которые имеют схожие с людьми системы органов, показал: стресс способствует мобилизации умственных усилий и позволяет быстро принимать эффективные решения.

«В ситуации угрозы гипоталамус руководит действиями, направленными на защиту, бегство или сражение. Это первичный эволюционный отзыв, запрограммированный нашим мозгом, чтобы помочь нам выжить, а затем восстановить нормальные условия»,- сказал профессор Адам Мозер.

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Иными словами, стресс может сделать человека более сильным и лучше соображающим. Но такой эффект возможен только если стресс не оказывается хроническим, добавил научный эксперт. Ранее МедикФорум писал о том, до какого возраста, по мнению ученых, может дожить современный пожилой человек.
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 Теги: Стресс, человек

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Сегодня, 22:54 » Автор: Едгар Букмирза
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