Стресс может быть полезен для человека

Не весь стресс безусловно плох для человека.



Стресс называют пусковым механизмом многих заболеваний, - и это справедливо. Но, несмотря на такую особенность, стресс также может оказывать благоприятное влияние на организм, - данное мнение ученых опубликовал журнал The Conversation.



Об этом пишет



На страницах издания выступил американский эксперт, ассоциированный профессор клинических исследований крупных животных Адам Мозер.



Исследователь заявил: не весь стресс безусловно плох для человека. Эксперимент на свиньях, которые имеют схожие с людьми системы органов, показал: стресс способствует мобилизации умственных усилий и позволяет быстро принимать эффективные решения.



«В ситуации угрозы гипоталамус руководит действиями, направленными на защиту, бегство или сражение. Это первичный эволюционный отзыв, запрограммированный нашим мозгом, чтобы помочь нам выжить, а затем восстановить нормальные условия»,- сказал профессор Адам Мозер.



Читайте также: Медики рассказали, действительно ли алкоголь может быть полезен



Иными словами, стресс может сделать человека более сильным и лучше соображающим. Но такой эффект возможен только если стресс не оказывается хроническим, добавил научный эксперт. Ранее МедикФорум писал о том, до какого возраста, по мнению ученых, может дожить современный пожилой человек. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Стресс называют пусковым механизмом многих заболеваний, - и это справедливо. Но, несмотря на такую особенность, стресс также может оказывать благоприятное влияние на организм, - данное мнение ученых опубликовал журнал The Conversation.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на МЕДИКФОРУМ На страницах издания выступил американский эксперт, ассоциированный профессор клинических исследований крупных животных Адам Мозер.Исследователь заявил: не весь стресс безусловно плох для человека. Эксперимент на свиньях, которые имеют схожие с людьми системы органов, показал: стресс способствует мобилизации умственных усилий и позволяет быстро принимать эффективные решения.«В ситуации угрозы гипоталамус руководит действиями, направленными на защиту, бегство или сражение. Это первичный эволюционный отзыв, запрограммированный нашим мозгом, чтобы помочь нам выжить, а затем восстановить нормальные условия»,- сказал профессор Адам Мозер.Иными словами, стресс может сделать человека более сильным и лучше соображающим. Но такой эффект возможен только если стресс не оказывается хроническим, добавил научный эксперт. Ранее МедикФорум писал о том, до какого возраста, по мнению ученых, может дожить современный пожилой человек.



