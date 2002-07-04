Раздел: Медицина
Употребление яблок снижает риск возникновения рака, - ученые
Новое исследование подтвердило пользу популярного фрукта.
Регулярное употребление яблок в пищу способствует снижению риска возникновения колоректального рака, считают польские исследователи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
В ходе исследования ученые изучили состояние здоровья 592 пациентов, страдающих от колоректального рака, и 765 пациентов без этого заболевания, лежащих в одной и той же больнице. Оказалось, что люди с раком ели 9,5 порций яблок в неделю. А вот люди без рака ели 11 порций в неделю, сообщили специалисты.
Таким образом, снижение риска возникновения рака наблюдалось среди людей, которые съедали по яблоку в день. Показатель снижения составил 0,65. А вот при употреблении более одного яблока в день, риск снижался почти на половину. Кстати, включение других фруктов или овощей в рацион такого эффекта не давало.
Исследователи считают, что целебные свойства яблоки имеют из-за высокого содержания флавоноидов, действующих в роли антиоксидантов. Самая большая концентрация этих веществ отмечалась в кожице яблок, поэтому чистить яблоки ученые не рекомендуют.
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Флавоноиды не дают молекулам свободных радикалов наносить повреждения тканям, что препятствует пролиферации клеток и возникновению рака.
Регулярное употребление яблок в пищу способствует снижению риска возникновения колоректального рака, считают польские исследователи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
В ходе исследования ученые изучили состояние здоровья 592 пациентов, страдающих от колоректального рака, и 765 пациентов без этого заболевания, лежащих в одной и той же больнице. Оказалось, что люди с раком ели 9,5 порций яблок в неделю. А вот люди без рака ели 11 порций в неделю, сообщили специалисты.
Таким образом, снижение риска возникновения рака наблюдалось среди людей, которые съедали по яблоку в день. Показатель снижения составил 0,65. А вот при употреблении более одного яблока в день, риск снижался почти на половину. Кстати, включение других фруктов или овощей в рацион такого эффекта не давало.
Исследователи считают, что целебные свойства яблоки имеют из-за высокого содержания флавоноидов, действующих в роли антиоксидантов. Самая большая концентрация этих веществ отмечалась в кожице яблок, поэтому чистить яблоки ученые не рекомендуют.
Читайте также: Врачи рассказали, как лимоны влияют на здоровье
Флавоноиды не дают молекулам свободных радикалов наносить повреждения тканям, что препятствует пролиферации клеток и возникновению рака.
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