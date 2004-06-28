Ученые вновь заговорили о пользе кофе

Похожие новости по теме

Сколько кофе можно выпивать в день без риска для своего здоровья? Ответ на этот вопрос дало Министерство здравоохранения Канады.

Исследователи утверждают, что кофеин имеет свойство действовать как легкий антидепрессант, воздействуя на гормон хорошего настроения и другие химические сигналы в мозге. Используя данные, полученные при тестировании 208,424 человек, они выяснили, что для тех, кто выпил две - три чашки кофе в день, на 45 процентов снизился