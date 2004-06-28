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Раздел: Медицина  
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Ученые вновь заговорили о пользе кофе

Ученые вновь заговорили о пользе кофеТеперь ученые утверждают, что кофеин положительно воздействует на продолжительность жизни.

Употребление шести чашек кофе в день поможет снизить вероятность преждевременной смерти на 16%. Об этом свидетельствуют исследования, проведенные в Национальном институте онкологии и Национальных институтах здравоохранения США, передает Хроника.Инфо со ссылкой на Обозреватель.

В течение десяти лет ученые наблюдали за здоровьем 500 000 жителей Британии в возрасте от 38 до 73 лет, фиксируя сколько чашек кофе в день выпивает каждый из испытуемых.

При этом у тех, кто пил до 8 чашек риск преждевременной смерти сократился на 14 процентов.

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Совершенно не имело значения при этом, какой кофе употреблялся - молотый, растворимый или даже кофе без кофеина.
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 Теги: кофе, польза

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Сегодня, 12:20 » Автор: Валерия Янобекова
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