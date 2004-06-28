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Раздел: Медицина  
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Родовые дефекты будут исправлять еще до зачатия

Родовые дефекты будут исправлять еще до зачатияАмериканские исследователи предложили использовать специальные электрические импульсы.

Можно ли предотвратить родовой дефект еще до зачатия ребёнка? Учёные выяснили, как редактировать изъяны ДНК в сперматозоидах с помощью знаменитой программы CRISPR, не трогая впоследствии эмбрион.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.

Ученые смогут редактировать изъяны ДНК в сперматозоидах отца ещё до того, как они оплодотворяет яйцеклетку. К такому выводу пришли исследователи из центра Weill Cornell Medicine в Нью-Йорке. Для данной редактуры будет использована специальная программа CRISPR, которая уже показалась многообещающей в деле исключения плохих участков ДНК и их замены в эмбрионах. Однако поскольку клетки эмбрионов постоянно множатся, то исправленные ДНК попадают только в часть этих клеток. Вот почему так важно изменить родовые дефекты сперматозоидов ещё до возникновения эмбрионов и зачатия. До последнего времени ученые не были способны справиться с этой задачей.

Теперь же американские исследователи предложили использовать специальные электрические импульсы, отправляемые к сперматозоидам, которые позволяют сломать их внешнюю оболочку и доставить CRISPR прямо к клеткам. Напомним, что программа превозносится в качестве одной из величайших инноваций в области медицины за последние десятилетия. Если этот редактор усовершенствуют до конца, то он будет способен исправлять любые генетические мутации, отвечающие за родовые дефекты и наследственные медицинские расстройства еще до рождения ребенка. Ученые уже опробовали данную методику в ходе экспериментов с эмбрионами человека, но пока ещё рано говорить о том, насколько она безопасна.

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МедикФорум напоминает о, что эмбриональное развитие - это стадия быстрого деления клеток. Пока ещё не совсем ясно, когда именно или сможет ли вообще CRISPR быть использован для изменения всех, а не отдельных ДНК эмбрионов. Если лишь некоторые клетки получают восстановленные ДНК, а к другим доставляются поврежденные, то в конечном итоге возникнет специфическая генетическая мозаика, при которой у человека будут отмечаться симптомы наследственным расстройства в отдельных частях тела.
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Сегодня, 18:28 » Автор: Едгар Букмирза
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