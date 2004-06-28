Раздел: Медицина
Родовые дефекты будут исправлять еще до зачатия
Американские исследователи предложили использовать специальные электрические импульсы.
Можно ли предотвратить родовой дефект еще до зачатия ребёнка? Учёные выяснили, как редактировать изъяны ДНК в сперматозоидах с помощью знаменитой программы CRISPR, не трогая впоследствии эмбрион.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
Ученые смогут редактировать изъяны ДНК в сперматозоидах отца ещё до того, как они оплодотворяет яйцеклетку. К такому выводу пришли исследователи из центра Weill Cornell Medicine в Нью-Йорке. Для данной редактуры будет использована специальная программа CRISPR, которая уже показалась многообещающей в деле исключения плохих участков ДНК и их замены в эмбрионах. Однако поскольку клетки эмбрионов постоянно множатся, то исправленные ДНК попадают только в часть этих клеток. Вот почему так важно изменить родовые дефекты сперматозоидов ещё до возникновения эмбрионов и зачатия. До последнего времени ученые не были способны справиться с этой задачей.
Теперь же американские исследователи предложили использовать специальные электрические импульсы, отправляемые к сперматозоидам, которые позволяют сломать их внешнюю оболочку и доставить CRISPR прямо к клеткам. Напомним, что программа превозносится в качестве одной из величайших инноваций в области медицины за последние десятилетия. Если этот редактор усовершенствуют до конца, то он будет способен исправлять любые генетические мутации, отвечающие за родовые дефекты и наследственные медицинские расстройства еще до рождения ребенка. Ученые уже опробовали данную методику в ходе экспериментов с эмбрионами человека, но пока ещё рано говорить о том, насколько она безопасна.
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МедикФорум напоминает о, что эмбриональное развитие - это стадия быстрого деления клеток. Пока ещё не совсем ясно, когда именно или сможет ли вообще CRISPR быть использован для изменения всех, а не отдельных ДНК эмбрионов. Если лишь некоторые клетки получают восстановленные ДНК, а к другим доставляются поврежденные, то в конечном итоге возникнет специфическая генетическая мозаика, при которой у человека будут отмечаться симптомы наследственным расстройства в отдельных частях тела.
Можно ли предотвратить родовой дефект еще до зачатия ребёнка? Учёные выяснили, как редактировать изъяны ДНК в сперматозоидах с помощью знаменитой программы CRISPR, не трогая впоследствии эмбрион.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
Ученые смогут редактировать изъяны ДНК в сперматозоидах отца ещё до того, как они оплодотворяет яйцеклетку. К такому выводу пришли исследователи из центра Weill Cornell Medicine в Нью-Йорке. Для данной редактуры будет использована специальная программа CRISPR, которая уже показалась многообещающей в деле исключения плохих участков ДНК и их замены в эмбрионах. Однако поскольку клетки эмбрионов постоянно множатся, то исправленные ДНК попадают только в часть этих клеток. Вот почему так важно изменить родовые дефекты сперматозоидов ещё до возникновения эмбрионов и зачатия. До последнего времени ученые не были способны справиться с этой задачей.
Теперь же американские исследователи предложили использовать специальные электрические импульсы, отправляемые к сперматозоидам, которые позволяют сломать их внешнюю оболочку и доставить CRISPR прямо к клеткам. Напомним, что программа превозносится в качестве одной из величайших инноваций в области медицины за последние десятилетия. Если этот редактор усовершенствуют до конца, то он будет способен исправлять любые генетические мутации, отвечающие за родовые дефекты и наследственные медицинские расстройства еще до рождения ребенка. Ученые уже опробовали данную методику в ходе экспериментов с эмбрионами человека, но пока ещё рано говорить о том, насколько она безопасна.
Читайте также: Назван лучший возраст мужчины для зачатия малыша
МедикФорум напоминает о, что эмбриональное развитие - это стадия быстрого деления клеток. Пока ещё не совсем ясно, когда именно или сможет ли вообще CRISPR быть использован для изменения всех, а не отдельных ДНК эмбрионов. Если лишь некоторые клетки получают восстановленные ДНК, а к другим доставляются поврежденные, то в конечном итоге возникнет специфическая генетическая мозаика, при которой у человека будут отмечаться симптомы наследственным расстройства в отдельных частях тела.
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