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Раздел: Медицина  
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Медики рассказали, кому обязательно нужно есть тунец

Медики рассказали, кому обязательно нужно есть тунецТунец просто идеален для некоторых людей.

Учёные определили полезные для организма свойства тунца, заключающиеся в способности существенно понижать уровень холестерина. В мясе данной рыбы содержатся аминокислоты, роль которых для здоровья человека сложно переоценить. В пользу включения тунца в рацион говорят и вкусовые особенности морского продукта, и лёгкая усвояемость организмом.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.

Диетологи не ограничивают его употребление в пищу временем суток, рекомендуя даже в качестве ужина. Вкус этой рыбы уникальный, мировые кулинары порой называют её «морской телятиной». Если же дети отказываются есть мясо тунца в обычном виде, его можно «замаскировать» в салате.

Продукт богат витаминами E, D, K, группы B, Омега-3-кислотами, благодаря чему повышается иммунитет и укрепляется организм. Микроэлементы, содержащиеся в этой рыбе, укрепляют кости и зубы, активируют работу мозга.

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Новейшим исследованием учёные доказали пользу мяса тунца для повышения гемоглобина и регулировки уровня «вредного»холестерина, что предотвращает забивание артерий.

Касательно энергетической ценности тунца, она составляет всего 139 килокалорий, что делает эту рыбу желанным продуктом в диетотерапии. На рынках Китая и Японии тунец продаётся на специально отведённых для него прилавках: таким образом местные жители пытаются подчеркнуть особый его статус.

Однако злоупотребление данным морским продуктом нежелательно. Недельная норма для пищи – 2-3 раза. Максимальная польза от тунца возможна лишь при условии гармоничного сбалансированного питания, когда в недельном рационе присутствует не менее 25 разных продуктов. Именно такое меню является эффективным аналогом любых медикаментов, так как способно предотвратить гиповитаминоз и иные недуги, возникающие на фоне длительной зимы, отсутствия необходимого количества солнечных лучей и витаминов.
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 Теги: тунец, Медики, рыба

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Сегодня, 21:35 » Автор: Едгар Букмирза
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