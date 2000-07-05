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Раздел: Медицина  
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Переработки повышают риск диабета у женщин

Переработки повышают риск диабета у женщинУ мужчин продолжительность рабочей недели никак не влияет на риски заболевания диабетом.

Группа канадских ученых из нескольких крупных научных учреждений в Торонто обнаружила, что при работе более 45 часов в неделю риск заболевания диабетом у женщин значительно увеличивается. Для мужчин такой зависимости обнаружить не удалось.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на MEDABOUTME.RU.

На протяжении 12 лет, с 2003 по 2015 год, ученые наблюдали за жизнью и здоровьем более 7 тысяч канадских работников обоих полов в возрасте от 35 до 74 лет. По продолжительности рабочей недели они были разбиты на несколько групп: 15-34 часа; 35-40 часов; 41-44 часа; 45 или более часов. В ходе исследования также учитывались такие факторы, как семейное положение, наличие детей, место рождения и жительства, образ жизни, индекс массы тела, наличие хронических болезней. Ученые включили в расчеты и характер работы: сменная, сидячая или активная и т. п.

Каждый десятый участник проекта за время наблюдения заболел диабетом 2 типа. Чаще болели мужчины, люди из старшей возрастной группы и те, кто страдал от ожирения.

Однако расчеты показали, что у мужчин продолжительность рабочей недели никак не влияет на риски заболевания диабетом. Более того, эти риски даже несколько снижались по мере роста числа рабочих часов.

Совсем иной ситуация оказалась для женщин. Среди тех из них, кто работал 45 и более часов в неделю, вероятность заболевания диабетом увеличилась на 63% по сравнению с женщинами, работавшими от 35 до 40 часов. С учетом курения, физической активности, потребления алкоголя и индекса массы тела эффект снижался, но очень незначительно.

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У ученых пока нет четкого объяснения данной зависимости. Они предполагают, что к рабочим нагрузкам у женщин присоединяются еще домашние обязанности. В результате переработка влияет на их организмы значительно сильнее, чем на организмы мужчин. Продолжительный рабочий день приводит к хроническому стрессовому состоянию, что также повышает риски гормональных колебаний и развития резистентности к инсулину.
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 Теги: Переработки, диабет

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Вчера, 23:54 » Автор: Едгар Букмирза
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