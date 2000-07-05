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Раздел: Медицина  
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Супрун назвала главную опасность туалетов

Супрун назвала главную опасность туалетовИ.о. министра здравоохранения дала украинцам важный совет

Глава украинского Минздрава Ульяна Супрун, которая ранее назвала самый опасный напиток в жару, утверждает, что в уборных комнатах лучше не устанавливать автоматических сушилок для рук – это опасно для вашего здоровья. Об это пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"Представляете ли вы фильм ужасов с сушилками для рук в главной роли? Результаты исследований последних лет показали, что сушилки для рук очень опасны для здоровья. Почти как в хорроре о восстании машин – они аккумулируют различные бактерии и микроорганизмы из воздуха помещения, а затем выпускают их обратно, в том числе на ваши уже чистые руки. Поэтому когда вы моете руки после туалета, а затем высушиваете с помощью сушилки, они могут остаться не такими чистыми, как вы думаете", – объясняет и.о. министра здравоохранения.

Чиновник рассказала также о современных исследованиях на эту тему. Оказывается, их достаточно много, а результаты часто противоречат друг другу:

"Некоторые исследователи утверждают, что бактерии в сушилках есть и их очень много, – продолжает рассказывать Ульяна Супрун. – Более того, их количество растет чуть ли не в геометрической прогрессии в зависимости от того, насколько долго образец для исследования находился под потоком воздуха из сушилки. Другие ученые указывают, что не все так страшно. Главное – нужно следить за гигиеной устройства и менять фильтры. Это поможет уменьшить количество бактерий и микроорганизмов почти на 75%. Кроме этого, есть исследования, которые не рекомендуют использовать сушилки в больницах, ведь некоторые из обнаруженных бактерий могут вызвать инфекцию у людей со слабым иммунитетом. А еще одна группа научных сотрудников доказывает, что вообще нет разницы, чем сушить вымытые руки".

Врач дала ряд рекомендаций, как уберечь свое здоровье:

. Если вы счастливый обладатель сушилки для рук – вовремя меняйте фильтры. Это касается, прежде всего, администраций учреждений, которые посещает большое количество людей. У каждого фильтра для сушки есть срок годности. Не пользуйтесь, когда уже пора заменить!

. Поставьте в помещении одноразовые полотенца для рук. Это самый безопасный и быстрый метод сушки рук с точки зрения гигиены.

. Если выбираете между сушилкой и полотенцем, то лучше все-таки полотенце. Особенно, если вы работник системы здравоохранения.

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"На первый взгляд это очень простые вещи, но именно на них строится наше с вами здоровье. Мойте и сушите руки тщательно и будьте здоровы", – добавила и.о. министра здравоохранения.
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 Теги: Супрун, туалет

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Сегодня, 01:03 » Автор: Татьяна Ларина
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Alex  
Сегодня, 01:37

Главная опасность для украинцев - это Супрун.

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