Раздел: Медицина
Супрун назвала главную опасность туалетов
И.о. министра здравоохранения дала украинцам важный совет
Глава украинского Минздрава Ульяна Супрун, которая ранее назвала самый опасный напиток в жару, утверждает, что в уборных комнатах лучше не устанавливать автоматических сушилок для рук – это опасно для вашего здоровья. Об это пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Представляете ли вы фильм ужасов с сушилками для рук в главной роли? Результаты исследований последних лет показали, что сушилки для рук очень опасны для здоровья. Почти как в хорроре о восстании машин – они аккумулируют различные бактерии и микроорганизмы из воздуха помещения, а затем выпускают их обратно, в том числе на ваши уже чистые руки. Поэтому когда вы моете руки после туалета, а затем высушиваете с помощью сушилки, они могут остаться не такими чистыми, как вы думаете", – объясняет и.о. министра здравоохранения.
Чиновник рассказала также о современных исследованиях на эту тему. Оказывается, их достаточно много, а результаты часто противоречат друг другу:
"Некоторые исследователи утверждают, что бактерии в сушилках есть и их очень много, – продолжает рассказывать Ульяна Супрун. – Более того, их количество растет чуть ли не в геометрической прогрессии в зависимости от того, насколько долго образец для исследования находился под потоком воздуха из сушилки. Другие ученые указывают, что не все так страшно. Главное – нужно следить за гигиеной устройства и менять фильтры. Это поможет уменьшить количество бактерий и микроорганизмов почти на 75%. Кроме этого, есть исследования, которые не рекомендуют использовать сушилки в больницах, ведь некоторые из обнаруженных бактерий могут вызвать инфекцию у людей со слабым иммунитетом. А еще одна группа научных сотрудников доказывает, что вообще нет разницы, чем сушить вымытые руки".
Врач дала ряд рекомендаций, как уберечь свое здоровье:
. Если вы счастливый обладатель сушилки для рук – вовремя меняйте фильтры. Это касается, прежде всего, администраций учреждений, которые посещает большое количество людей. У каждого фильтра для сушки есть срок годности. Не пользуйтесь, когда уже пора заменить!
. Поставьте в помещении одноразовые полотенца для рук. Это самый безопасный и быстрый метод сушки рук с точки зрения гигиены.
. Если выбираете между сушилкой и полотенцем, то лучше все-таки полотенце. Особенно, если вы работник системы здравоохранения.
Читайте также: Супрун назвала самую полезную и экономную диету
"На первый взгляд это очень простые вещи, но именно на них строится наше с вами здоровье. Мойте и сушите руки тщательно и будьте здоровы", – добавила и.о. министра здравоохранения.
Глава украинского Минздрава Ульяна Супрун, которая ранее назвала самый опасный напиток в жару, утверждает, что в уборных комнатах лучше не устанавливать автоматических сушилок для рук – это опасно для вашего здоровья. Об это пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Представляете ли вы фильм ужасов с сушилками для рук в главной роли? Результаты исследований последних лет показали, что сушилки для рук очень опасны для здоровья. Почти как в хорроре о восстании машин – они аккумулируют различные бактерии и микроорганизмы из воздуха помещения, а затем выпускают их обратно, в том числе на ваши уже чистые руки. Поэтому когда вы моете руки после туалета, а затем высушиваете с помощью сушилки, они могут остаться не такими чистыми, как вы думаете", – объясняет и.о. министра здравоохранения.
Чиновник рассказала также о современных исследованиях на эту тему. Оказывается, их достаточно много, а результаты часто противоречат друг другу:
"Некоторые исследователи утверждают, что бактерии в сушилках есть и их очень много, – продолжает рассказывать Ульяна Супрун. – Более того, их количество растет чуть ли не в геометрической прогрессии в зависимости от того, насколько долго образец для исследования находился под потоком воздуха из сушилки. Другие ученые указывают, что не все так страшно. Главное – нужно следить за гигиеной устройства и менять фильтры. Это поможет уменьшить количество бактерий и микроорганизмов почти на 75%. Кроме этого, есть исследования, которые не рекомендуют использовать сушилки в больницах, ведь некоторые из обнаруженных бактерий могут вызвать инфекцию у людей со слабым иммунитетом. А еще одна группа научных сотрудников доказывает, что вообще нет разницы, чем сушить вымытые руки".
Врач дала ряд рекомендаций, как уберечь свое здоровье:
. Если вы счастливый обладатель сушилки для рук – вовремя меняйте фильтры. Это касается, прежде всего, администраций учреждений, которые посещает большое количество людей. У каждого фильтра для сушки есть срок годности. Не пользуйтесь, когда уже пора заменить!
. Поставьте в помещении одноразовые полотенца для рук. Это самый безопасный и быстрый метод сушки рук с точки зрения гигиены.
. Если выбираете между сушилкой и полотенцем, то лучше все-таки полотенце. Особенно, если вы работник системы здравоохранения.
Читайте также: Супрун назвала самую полезную и экономную диету
"На первый взгляд это очень простые вещи, но именно на них строится наше с вами здоровье. Мойте и сушите руки тщательно и будьте здоровы", – добавила и.о. министра здравоохранения.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
248
1
Также советуем посмотреть
- Безумные модники, не желающие прятать чувство «стиля»
- Забавные коты, готовые оставить хозяина без ужина
- Позитивные фотки людей, которым «улыбнулась Фортуна»
- Это горячая война: Порошенко рассказал, сколько единиц техники Россия имеет на
- Провалы от людей, которым не стоило пользоваться фотошопом
- Признания аннексии не будет: у Трампа заверили в твердости взглядов президента
- Смешные питомцы, научившиеся справляться с жарой
- Победу России над Испанией высмеяли в сатирической песне
- Порошенко внес в Раду важный законопроект
- Совесть замучила: водитель оплатил парковочный талон спустя 44 года
- Украинцев удивят интересными поправками к законам
- В США медведь знатно расслабился в джакузи
- Проблемы туристов: что может сделать консул
- Кот стал звездой Сети, угодив на панораму Google Maps
- Любители против профессионалов
- Прикол дня: в России вел эфир в женском платье, проиграв спор
- Государство мазохистов
- Эмоциональный Роналду стал героем фотожаб
- Чи є підстави для нового суспільного договору
- Съездить за лифчиком: американка с обнаженной грудью угнала погрузчик
- Встреча Трампа и Путина: предисловие
- Мариупольский кондуктор с голым торсом стал новой звездой Сети
- Проверили всех, кроме Путина
- Россия: вставание с колен в полный рост
- Пропагандист Путина насмешил сказками о задержании на Донбассе американских
- Прозрачный намек Владимира Путина
- «ЛНР» терміново потрібні заручники
- Готов обменять себя на Сенцова
- Обслуживать туалеты: в Сети высмеяли «успех» российской космонавтики
- Чи змінить новий президент ПАРЄ позиції Росії
Оставьте свой комментарий