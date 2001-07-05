Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Этот напиток лучше всего утоляет жажду в жару

Этот напиток лучше всего утоляет жажду в жару

Похожие новости по теме

Эти напитки лучше не пить в жару Не все напитки утоляют жажду, некоторые из них, напротив, способствуют еще большему обезвоживанию

Какими напитками не стоит утолять жажду Лето – это не только мороженое, море и отпуск. Это еще и сильная жажда.