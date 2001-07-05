Раздел: Медицина
Этот напиток лучше всего утоляет жажду в жару
Летом сколько бы жидкости вы не выпили – почти постоянно мучает жажда.
Чтобы утолить ее, важно знать, какие напитки будут полезными для организма, и что лучше всего поможет нормализовать водно-солевой баланс, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Просто пить воду летом – недостаточно, так как она имеет разный минеральный состав, передает Сosmo.
Например, людям с гастритом и повышенной кислотностью нужно пить подсоленную воду, а людям с атрофическим гастритом, язвами и гастритом с пониженной кислотностью такую воду употреблять запрещено.
Поскольку более 60% тела состоит не из воды, а из солевого раствора, который выходит из организма через пот, во время жары водно-солевой баланс падает. Поэтому присутствует постоянное чувство жажды.
Газированную воду и подслащенные напитки вроде кваса, "магазинного" холодного чая или компота не стоит пить в жару – сахар, который они содержат в большом количестве, вымывает соли из организма.
Поэтому медики рекомендуют три вида воды, которую следует употреблять в жару – подсоленную воду, минеральную и воду с лимоном.
Вода должна быть не соленой (с обычной каменной или морской солью), а подсоленной – минерализованной особым составом солей.
Минеральная вода также помогает восполнить потерю солей и минералов, и будет более приятным напитком для тех, кому подсоленная вода не подходит. Важно выбирать воду, которая содержит ионы натрия и хлора (соль), магния, калия, кальция, сульфаты и другие важные элементы. Средняя степень минерализации должна быть не более 2,5-3%.
Читайте также: Врач рассказал, какие напитки лучше утоляют жажду летом
А вода с лимоном и вкусная, и добавляет энергии, помогает организму проснуться, питает витамином С, а кислинка прекрасно утоляет жажду.
Чтобы утолить ее, важно знать, какие напитки будут полезными для организма, и что лучше всего поможет нормализовать водно-солевой баланс, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Просто пить воду летом – недостаточно, так как она имеет разный минеральный состав, передает Сosmo.
Например, людям с гастритом и повышенной кислотностью нужно пить подсоленную воду, а людям с атрофическим гастритом, язвами и гастритом с пониженной кислотностью такую воду употреблять запрещено.
Поскольку более 60% тела состоит не из воды, а из солевого раствора, который выходит из организма через пот, во время жары водно-солевой баланс падает. Поэтому присутствует постоянное чувство жажды.
Газированную воду и подслащенные напитки вроде кваса, "магазинного" холодного чая или компота не стоит пить в жару – сахар, который они содержат в большом количестве, вымывает соли из организма.
Поэтому медики рекомендуют три вида воды, которую следует употреблять в жару – подсоленную воду, минеральную и воду с лимоном.
Вода должна быть не соленой (с обычной каменной или морской солью), а подсоленной – минерализованной особым составом солей.
Минеральная вода также помогает восполнить потерю солей и минералов, и будет более приятным напитком для тех, кому подсоленная вода не подходит. Важно выбирать воду, которая содержит ионы натрия и хлора (соль), магния, калия, кальция, сульфаты и другие важные элементы. Средняя степень минерализации должна быть не более 2,5-3%.
Читайте также: Врач рассказал, какие напитки лучше утоляют жажду летом
А вода с лимоном и вкусная, и добавляет энергии, помогает организму проснуться, питает витамином С, а кислинка прекрасно утоляет жажду.
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