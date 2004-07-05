Раздел: Медицина
Диетологи подсказали, как похудеть без диет
Если диета не для вас – достаточно соблюдать основные правила здорового сбалансированного питания и лишний вес исчезнет.
Специалисты выделили основные правила для снижения веса, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Питайся протеиновой пищей, отдавая предпочтение белковым продуктам. Также употребляйте продукты, содержащие клетчатку.
Третье правило – начинайте прием пищи с зеленых овощей или салата. Кроме воды, пейте зеленый чай и воду с лимоном.
Несколько дней в неделю ограничивайте себя в калорийности. Также специалисты рекомендуют использовать сывороточный протеин для снижения чувства голода.
Включите в прием пищу, богатую омега-3 кислотой. Улучшайте пищеварения продуктами, которые содержат пробиотики. Избегайте вредной пищи, приучая организм к полезной и здоровой.
Читайте также: Медики подсказали, как похудеть за одну неделю
И последнее правило здорового питания – остерегайтесь друзей с избыточным весом и тех, кто быстро ест. Ведь вы тоже будете спешить и вам захочется съесть больше, чем нужно организму.
Специалисты выделили основные правила для снижения веса, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Питайся протеиновой пищей, отдавая предпочтение белковым продуктам. Также употребляйте продукты, содержащие клетчатку.
Третье правило – начинайте прием пищи с зеленых овощей или салата. Кроме воды, пейте зеленый чай и воду с лимоном.
Несколько дней в неделю ограничивайте себя в калорийности. Также специалисты рекомендуют использовать сывороточный протеин для снижения чувства голода.
Включите в прием пищу, богатую омега-3 кислотой. Улучшайте пищеварения продуктами, которые содержат пробиотики. Избегайте вредной пищи, приучая организм к полезной и здоровой.
Читайте также: Медики подсказали, как похудеть за одну неделю
И последнее правило здорового питания – остерегайтесь друзей с избыточным весом и тех, кто быстро ест. Ведь вы тоже будете спешить и вам захочется съесть больше, чем нужно организму.
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