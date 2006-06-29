Раздел: Медицина
Названы продукты, от употребления которых нельзя отказываться
Медики рекомендуют не отказываться от этих продуктов
Многие люди придерживаются разных ограничений в своем питании, мотивируя это желанием улучшить здоровье. Но существуют продукты, от употребления которых нельзя отказываться ни при каких условиях, поскольку это может нанести очень серьезный вред здоровью, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.
Яйца. В составе яиц содержится вещество холин, известное также как витамин В4. Без этого витамина невозможно нормальное функционирование печени, почек, головного мозга. Кроме того, данный продукт – это источник высококачественного белка с аминокислотами, а также по-настоящему ценных нутриентов - витаминов A, B2, B5, B12, железа, фосфора, селена, противораковых лютеина и зеаксантина.
Чеснок. В нем содержится аллицин – вещество, которое способно противостоять развитию онкологических заболеваний. Также чеснок благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, помогает понижать давление и не дает повышаться уровню холестерина в крови.
Морские водоросли. Употребление в пищу морских водорослей один или два раза в неделю защищает от дефицита йода, важнейшего элемента для здоровья щитовидной железы.
Печень. Есть блюдо, приготовленное из печени, следует хотя бы раз в неделю. В ней очень много железа, витамина B12, а также меди, которая защищает организм от воспалений. Кроме того, в состав печени входит вещество гепарин, благодаря которому снижаются риски развития тромбозов.
Жирная рыба. Есть ее нужно 1-2 раза в неделю – это позволяет восполнить потребности человеческого организма в жирных кислотах Омега-3, которые замедляют процесс старения, а также невероятно полезны для защиты от многих серьезных болезней.
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Черника. В этой ягоде впечатляюще высокий уровень содержания антиоксидантов – веществ, нейтрализующих повреждающие клетки организма свободные радикалы. Тем самым употребление черники защищает от развития онкологических заболеваний, атеросклероза, болезни Альцгеймера.
Многие люди придерживаются разных ограничений в своем питании, мотивируя это желанием улучшить здоровье. Но существуют продукты, от употребления которых нельзя отказываться ни при каких условиях, поскольку это может нанести очень серьезный вред здоровью, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.
Яйца. В составе яиц содержится вещество холин, известное также как витамин В4. Без этого витамина невозможно нормальное функционирование печени, почек, головного мозга. Кроме того, данный продукт – это источник высококачественного белка с аминокислотами, а также по-настоящему ценных нутриентов - витаминов A, B2, B5, B12, железа, фосфора, селена, противораковых лютеина и зеаксантина.
Чеснок. В нем содержится аллицин – вещество, которое способно противостоять развитию онкологических заболеваний. Также чеснок благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, помогает понижать давление и не дает повышаться уровню холестерина в крови.
Морские водоросли. Употребление в пищу морских водорослей один или два раза в неделю защищает от дефицита йода, важнейшего элемента для здоровья щитовидной железы.
Печень. Есть блюдо, приготовленное из печени, следует хотя бы раз в неделю. В ней очень много железа, витамина B12, а также меди, которая защищает организм от воспалений. Кроме того, в состав печени входит вещество гепарин, благодаря которому снижаются риски развития тромбозов.
Жирная рыба. Есть ее нужно 1-2 раза в неделю – это позволяет восполнить потребности человеческого организма в жирных кислотах Омега-3, которые замедляют процесс старения, а также невероятно полезны для защиты от многих серьезных болезней.
Читайте также: Названы полезные продукты, на которых не стоит экономить
Черника. В этой ягоде впечатляюще высокий уровень содержания антиоксидантов – веществ, нейтрализующих повреждающие клетки организма свободные радикалы. Тем самым употребление черники защищает от развития онкологических заболеваний, атеросклероза, болезни Альцгеймера.
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