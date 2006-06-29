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Медики назвали продукты, которые опасно есть в жару

Медики назвали продукты, которые опасно есть в жару

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Врачи советуют не есть эти продукты в жару Все, что относится к молочным продуктам, врачи советуют есть с особой осторожностью.

От этих продуктов в жару лучше отказаться Летняя жара охватила Украину, поэтому медики бьют тревогу и советуют не налегать на некоторые группы продуктов питания.

Медики назвали продукты, от которых лучше отказаться Уже не раз врачи говорили о вредных продуктах, которые плохо влияют на человеческий организм.