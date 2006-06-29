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Раздел: Медицина  
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Чем может быть опасен укус комара

Чем может быть опасен укус комараУченые предупредили людей о серьезной угрозе, которую несут в себе комариные укусы.

Ученые в статье для журнала Science Alert утверждают, что самым опасным современным транспортером вирусов является комар. Из-за укуса комара вида Aedes, который обитает в Квинсленде (Австралия), человек может заразиться лихорадкой Денге, вирусами Зика и Чикунгунья, пишет Хроника.Инфо со ссылкой на Сегодня.Lifestyle.

Вспышки вышеупомянутой лихорадки Денге происходят ежегодно, рассказывают исследователи-инфекционисты. Как правило, это случается из-за заражения путешественника, прибывающего из эндемичного региона.

Эксперты также предупредили, что помимо комаров, нужно остерегаться свиней, крупного рогатого скота и домашней птицы. Эта живность переносит сложные виды гриппа и часто заражает ими людей. Штамм гриппа H7N9, например, заразил более 1500 людей в Китае и привел к гибели одной трети пострадавших начиная с 2013 годом. Первый человек, по словам медиков, был заражен домашней птицей.

Напомним, в Демократической Республике Конго началась пробная вакцинация от болезни, которую вызывает вирус Эбола. Таким образом в стране хотят остановить стремительное распространение болезни.

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Также ученые из Копенгагенского университета под руководством Эске Виллерслева во время изучения зубов древних людей обнаружили в ДНК 4500-летнего кочевника следы гепатита В. Это самое древнее свидетельство о наличии этой болезни.
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 Теги: комариный укус, опасность

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Сегодня, 14:27 » Автор: Валерия Янобекова
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