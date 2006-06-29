Чем может быть опасен укус комара

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Пока не понятно, может ли этот вирус проникать в организм людей.

По словам китайских медиков, птичий грипп, он же штамм вируса гриппа H7N9, имеет свойство передаваться от человека к человеку. Учеными из университетов Шыньтоу и Гонконга был проведен эксперимент, который установил то, что вирус передается среди млекопитающих. До этого случаев передачи вируса среди млекопитающих не