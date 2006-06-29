» » Этот продукт может защитить мужчин от бесплодия
Раздел: Медицина  
0

Этот продукт может защитить мужчин от бесплодия

Этот продукт может защитить мужчин от бесплодияЛюбой из орехов будет полезен в профилактике мужского бесплодия.

Если мужчина регулярно потребляет орехи, у него улучшено качество спермы, сообщает Хроника.Инфо со ссылкой на MedDaily.

Как показали исследования, мужчина, съедавшие примерно две горсти смеси из миндаля, грецкого и лесного орехов каждый день на протяжении двух недель, имел больше активных сперматозоидов в эякуляте.

Так, количество сперматозоидов выросло на 14%, их жизнеспособность - на 4%, подвижность - на 6%, а морфология (форма и размер) улучшилась на 1%. Все эти параметры напрямую связаны с качеством спермы. Получается, рацион может реально повысить показатели фертильности мужчины.

Согласно статистике, примерно каждая седьмая пара имеет проблемы с зачатием ребенка. И около 40-50% случаев бесплодия связаны именно с проблемами у мужчин.

Читайте также: Диетологи подсказали, как похудеть без диет

Исследование, касавшееся влияния орехов, идет рука об руку с другими работами, говорящими о позитивном влиянии жирных кислот омега-3, антиоксидантов и витамина В на фертильность. Все эти вещества можно найти в орехах.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: бесплодие, профилактика, орехи

Загрузка...
загрузка...
‡агрузка...
Сегодня, 17:27 » Автор: Валерия Янобекова
     115
     0

Похожие новости по теме

Медики рассказали о пользе грецких орехов для мужского здоровья Медики рассказали о пользе грецких орехов для мужского здоровья

Ученые объяснили, почему грецкие орехи повышают шансы мужчины на отцовство.

Названа неожиданная причина мужского бесплодия Названа неожиданная причина мужского бесплодия

Стало известно, сколько часов у телевизора в день сделают мужчину бесплодным.

Ученые назвали 8 продуктов, которые спасут мужчин от бесплодия Ученые назвали 8 продуктов, которые спасут мужчин от бесплодия

Эти продукты повышают шансы на отцовство.

Чем опасны сладкие напитки для Чем опасны сладкие напитки для "мужского здоровья"

В исследовании приняло участие 190 добровольцев в возрасте от 18 до 22 лет.

Названа одна из причин бесплодия среди молодых мужчин Названа одна из причин бесплодия среди молодых мужчин

Это может быть вызвано их любовью к спиртному.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх