Раздел: Медицина
Этот продукт может защитить мужчин от бесплодия
Любой из орехов будет полезен в профилактике мужского бесплодия.
Если мужчина регулярно потребляет орехи, у него улучшено качество спермы, сообщает Хроника.Инфо со ссылкой на MedDaily.
Как показали исследования, мужчина, съедавшие примерно две горсти смеси из миндаля, грецкого и лесного орехов каждый день на протяжении двух недель, имел больше активных сперматозоидов в эякуляте.
Так, количество сперматозоидов выросло на 14%, их жизнеспособность - на 4%, подвижность - на 6%, а морфология (форма и размер) улучшилась на 1%. Все эти параметры напрямую связаны с качеством спермы. Получается, рацион может реально повысить показатели фертильности мужчины.
Согласно статистике, примерно каждая седьмая пара имеет проблемы с зачатием ребенка. И около 40-50% случаев бесплодия связаны именно с проблемами у мужчин.
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Исследование, касавшееся влияния орехов, идет рука об руку с другими работами, говорящими о позитивном влиянии жирных кислот омега-3, антиоксидантов и витамина В на фертильность. Все эти вещества можно найти в орехах.
Если мужчина регулярно потребляет орехи, у него улучшено качество спермы, сообщает Хроника.Инфо со ссылкой на MedDaily.
Как показали исследования, мужчина, съедавшие примерно две горсти смеси из миндаля, грецкого и лесного орехов каждый день на протяжении двух недель, имел больше активных сперматозоидов в эякуляте.
Так, количество сперматозоидов выросло на 14%, их жизнеспособность - на 4%, подвижность - на 6%, а морфология (форма и размер) улучшилась на 1%. Все эти параметры напрямую связаны с качеством спермы. Получается, рацион может реально повысить показатели фертильности мужчины.
Согласно статистике, примерно каждая седьмая пара имеет проблемы с зачатием ребенка. И около 40-50% случаев бесплодия связаны именно с проблемами у мужчин.
Читайте также: Диетологи подсказали, как похудеть без диет
Исследование, касавшееся влияния орехов, идет рука об руку с другими работами, говорящими о позитивном влиянии жирных кислот омега-3, антиоксидантов и витамина В на фертильность. Все эти вещества можно найти в орехах.
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