Раздел: Медицина
Супрун развенчала мифы о боли в спине
Комментарии по боли в спине предоставил врач-нейрохирург.
Бытует мнение, что спина болит у пенсионеров, у спортсменов или тех людей, которые имеют проблемы с осанкой. Но в действительности спина болит почти у всех.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Об этом она сообщила на странице в Facebook, добавив, что комментарии по боли в спине предоставил врач-нейрохирург Вадим Илюшенко.
Миф: Если болит спина – нужно принимать хондропротекторы
Хондропротектор – это лекарство, которое якобы стимулирует процессы регенерации хрящевой ткани и замедляет ее дальнейшую дегенерацию. Но прием этих препаратов – пустая трата денег. Нет никаких исследований, подтверждающих эффективность этих лекарств.
Миф: Для лечения боли в спине обязательно нужны уколы или капельницы
На самом деле, медикаментозное лечение боли в спине –чуть ли не последний метод лечения, ведь инъекции, как правило, очень болезненные и могут дать осложнения. Лечение капельницами вообще не имеет никакого научного обоснования. Для лечения боли в спине достаточно приема таблеток.
Миф: Если болит спина уже в молодом возрасте, то что будет в старости?
По словам врача, чаще всего возникновение боли в спине приходится на людей в возрасте от 35 до 55 лет. После 55 лет распространенность боли начинает снижаться.
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Миф: Плохая осанка – потому болит спина
Плохая осанка может быть причиной возникновения боли, поскольку все люди разные и идеальной осанки не существует. Есть пациенты с хорошей осанкой, испытывающие сильную боль. На самом деле, причиной возникновения болей в спине является, в частности, отсутствие физической активности.
Бытует мнение, что спина болит у пенсионеров, у спортсменов или тех людей, которые имеют проблемы с осанкой. Но в действительности спина болит почти у всех.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Об этом она сообщила на странице в Facebook, добавив, что комментарии по боли в спине предоставил врач-нейрохирург Вадим Илюшенко.
Миф: Если болит спина – нужно принимать хондропротекторы
Хондропротектор – это лекарство, которое якобы стимулирует процессы регенерации хрящевой ткани и замедляет ее дальнейшую дегенерацию. Но прием этих препаратов – пустая трата денег. Нет никаких исследований, подтверждающих эффективность этих лекарств.
Миф: Для лечения боли в спине обязательно нужны уколы или капельницы
На самом деле, медикаментозное лечение боли в спине –чуть ли не последний метод лечения, ведь инъекции, как правило, очень болезненные и могут дать осложнения. Лечение капельницами вообще не имеет никакого научного обоснования. Для лечения боли в спине достаточно приема таблеток.
Миф: Если болит спина уже в молодом возрасте, то что будет в старости?
По словам врача, чаще всего возникновение боли в спине приходится на людей в возрасте от 35 до 55 лет. После 55 лет распространенность боли начинает снижаться.
Читайте также: Супрун развенчала мифы о переохлаждении
Миф: Плохая осанка – потому болит спина
Плохая осанка может быть причиной возникновения боли, поскольку все люди разные и идеальной осанки не существует. Есть пациенты с хорошей осанкой, испытывающие сильную боль. На самом деле, причиной возникновения болей в спине является, в частности, отсутствие физической активности.
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