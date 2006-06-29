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Раздел: Медицина  
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Супрун развенчала мифы о боли в спине

Супрун развенчала мифы о боли в спинеКомментарии по боли в спине предоставил врач-нейрохирург.

Бытует мнение, что спина болит у пенсионеров, у спортсменов или тех людей, которые имеют проблемы с осанкой. Но в действительности спина болит почти у всех.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Об этом она сообщила на странице в Facebook, добавив, что комментарии по боли в спине предоставил врач-нейрохирург Вадим Илюшенко.

Миф: Если болит спина – нужно принимать хондропротекторы

Хондропротектор – это лекарство, которое якобы стимулирует процессы регенерации хрящевой ткани и замедляет ее дальнейшую дегенерацию. Но прием этих препаратов – пустая трата денег. Нет никаких исследований, подтверждающих эффективность этих лекарств.

Миф: Для лечения боли в спине обязательно нужны уколы или капельницы

На самом деле, медикаментозное лечение боли в спине –чуть ли не последний метод лечения, ведь инъекции, как правило, очень болезненные и могут дать осложнения. Лечение капельницами вообще не имеет никакого научного обоснования. Для лечения боли в спине достаточно приема таблеток.

Миф: Если болит спина уже в молодом возрасте, то что будет в старости?

По словам врача, чаще всего возникновение боли в спине приходится на людей в возрасте от 35 до 55 лет. После 55 лет распространенность боли начинает снижаться.

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Миф: Плохая осанка – потому болит спина

Плохая осанка может быть причиной возникновения боли, поскольку все люди разные и идеальной осанки не существует. Есть пациенты с хорошей осанкой, испытывающие сильную боль. На самом деле, причиной возникновения болей в спине является, в частности, отсутствие физической активности.


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 Теги: Супрун, боли в спине, мифы

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Сегодня, 19:14 » Автор: Едгар Букмирза
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