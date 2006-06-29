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Супрун развенчала мифы о боли в спине

Супрун развенчала мифы о боли в спине

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Медики назвали неизвестную ранее причину боли в спине Оказывается, позвоночник и проблемы с ним - это не единственная причина появления боли в спине.