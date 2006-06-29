Раздел: Медицина
Названы причины повышенной усталости в отпусках
На усталость во время отпуска может повлиять недостаток сна.
Специалисты назвали несколько причин, из-за которых путешественники во время отпуска чувствуют себя гораздо более усталыми, чем если бы они находились в обычной рабочей среде.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на LENTA.RU.
Во-первых, это может происходить с людьми, которые страдают «досуговой болезнью». К ним относятся те, кто настолько перегружается на работе в последние дни перед отдыхом, что чувствует себя очень усталым или даже заболевает уже в самом начале отпуска.
Голландский психолог из Тильбурского университета Эд Вингерхоец опросил 1128 мужчин и 765 женщин и выяснил, что больше всего «досуговой болезни» подвержены те, кто занимает высокие позиции и кто не умеет найти правильный баланс между работой и отдыхом.
Также на усталость во время отпуска может повлиять недостаток сна в рабочие дни. По словам профессора Дороти Брук, когда люди долго страдают недосыпом, а потом могут спать сколько угодно, средняя продолжительность сна увеличивается.
Следующей причиной назвали алкоголь: на отдыхе люди употребляют больше пива или коктейлей, из-за чего плохо спят и впоследствии чувствуют себя более усталыми.
Читайте также: Изучены и названы основные причины хронической усталости
Вдобавок, когда человек спит на новом месте, его мозг часто остается бдительным во время сна и не отдыхает, потому что чувствует опасность в не знакомой ему обстановке.
В мае составлен рейтинг самых распространенных причин гибели туристов во время отпуска. Возглавили его дорожные инциденты.
Специалисты назвали несколько причин, из-за которых путешественники во время отпуска чувствуют себя гораздо более усталыми, чем если бы они находились в обычной рабочей среде.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на LENTA.RU.
Во-первых, это может происходить с людьми, которые страдают «досуговой болезнью». К ним относятся те, кто настолько перегружается на работе в последние дни перед отдыхом, что чувствует себя очень усталым или даже заболевает уже в самом начале отпуска.
Голландский психолог из Тильбурского университета Эд Вингерхоец опросил 1128 мужчин и 765 женщин и выяснил, что больше всего «досуговой болезни» подвержены те, кто занимает высокие позиции и кто не умеет найти правильный баланс между работой и отдыхом.
Также на усталость во время отпуска может повлиять недостаток сна в рабочие дни. По словам профессора Дороти Брук, когда люди долго страдают недосыпом, а потом могут спать сколько угодно, средняя продолжительность сна увеличивается.
Следующей причиной назвали алкоголь: на отдыхе люди употребляют больше пива или коктейлей, из-за чего плохо спят и впоследствии чувствуют себя более усталыми.
Читайте также: Изучены и названы основные причины хронической усталости
Вдобавок, когда человек спит на новом месте, его мозг часто остается бдительным во время сна и не отдыхает, потому что чувствует опасность в не знакомой ему обстановке.
В мае составлен рейтинг самых распространенных причин гибели туристов во время отпуска. Возглавили его дорожные инциденты.
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