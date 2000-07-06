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Снизить холестерин помогут эти продукты

Снизить холестерин помогут эти продуктыПростые и натуральные средства и способы

Повышенный холестерин в крови может привести к очень серьезным проблемам со здоровьем. Прежде всего это касается сосудов и сердца. Как снизить холестерин в крови? Эксперты рассказали о 9 натуральных средствах и способах, которые помогают контролировать холестерин, не принимая лекарств, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.

Почему повышается холестерин?

В первую очередь уровень плохого холестерина повышается из-за того, что мы едим слишком много продуктов животного происхождения.

Особенно опасны в этом плане трансжиры. Эти ненасыщенные жирные кислоты содержатся в жареном картофеле, выпечке, маргаринах, полуфабрикатах, мороженом и т.д.

Если вы размышляете, как снизить холестерин в крови, важно также помнить о том, что повышению его уровня способствует стресс. Даже если наша диета вполне сбалансирована, постоянный стресс не дает уровню холестерина понизиться.

Наконец, еще один фактор подъема холестерина — плохая работа печени. Чтобы улучшить ее функционирование, можно пить настои горьких растений. Таких, как полынь, расторопша, одуванчик.

Как снизить холестерин в крови в домашних условиях

1. Молоко из семян канареечника

Напиток из семян канареечника очень хорошо помогает контролировать холестерин.

Они богаты необходимыми жирными кислотами. И эти семена способствуют также снижению уровня триглицеридов и потере веса.

2. Чеснок

С давних времен чеснок используется как целебное средство, помогающее при многих проблемах со здоровьем. В частности, он способствует снижению уровня холестерина и триглицеридов. Благодаря своему сосудорасширяющему действию чеснок помогает предотвращать сердечно-сосудистые заболевания.

Он также представляет собой натуральный антибиотик и способствует очищению организма. Чтобы максимально воспользоваться его целебными свойствами, чеснок нужно есть в сыром виде. Хороша также тибетская чесночная настойка — удивительное средство, дошедшее до нас из древности.

3. Сырая морковь

Сырая морковь снижает уровень холестерина благодаря тому, что она улучшает работу печени.

Чтобы эффект был максимальным, употреблять ее в пищу нужно перед едой. Рекомендуем есть натертую морковь или пить морковный сок домашнего приготовления.
Делать это нужно по меньшей мере два раза в день.

4. Имбирь

Имбирь — экзотическая специя, ароматная и освежающая. Желательно, чтобы она постоянно присутствовала в нашей диете. Имбирь обладает многими полезными свойствами.

Чтобы снизить повышенный уровень холестерина, нужно постоянно прправлять имбирем пищу.
Можно добавлять небольшое количество имбиря (в натертом виде или в виде порошка) в разные блюда во время каждого приема пищи.

5. Горсть орехов

Орехи очень полезны, при условии, конечно, что мы едим их в меру. Чтобы контролировать холестерин, очень хорошо есть эти дары природы.

Если вы не знаете, как снизить холестерин в крови, достаточно съедать горсть орехов в день, чтобы анализы стали лучше.

Орехи также улучшают работу мозга.

6. Белая глина

Пищевая белая глина помогает контролировать холестерин и кислотность желудка.

Однако, если у тебя повышенное давление, не стоит пить воду с глиной вместе с осадком. Лучше ограничиться «глиняной водой», а осадок оставить на дне стакана.

7. Полезные продукты

Мы уже упоминали такие целебные овощи, как чеснок и морковь. Но есть и ряд других овощей, фруктов, орехов и семян, которые «знают», как снизить холестерин в крови. Их можно сочетать друг с другом, а можно и есть «по очереди».

Авокадо
Бобовые
Сельдерей
Овес
Шафран
Лук
Льняное семя
Киноа
Лесной орех
Стручковая фасоль
Яблоки

8. Скажи «Нет» стрессу

Как уже было сказано в начале статьи, стресс повышает уровень холестерина. Поэтому важно не только придерживаться здоровой диеты. Стоит проанализировать ситуации, которые вызывают у нас стресс, и изменить свой подход к ним.

Конечно, стресс бывает связан не только с работой. Возможен эмоциональный стресс, вызванный проблемами в отношениях с партнером, или стресс из-за перегрузки домашними делами.

А также стресс может быть из-за того, что мы не умеем организовать свою деятельность.

9. Контролировать свой рацион

Если мы привыкли не ограничивать себя в еде, нужно начинать делать это. Конечно, речь не идет о том, чтобы голодать. Стоит просто придерживаться старого правила: вставать из-за стола, не дожидаясь чувства полного насыщения.

Оптимальная степень насыщения соответствует примерно 80 %. Иначе говоря, это момент, когда мы уже не чувствуем голода, но не прочь съесть еще десерт или нечто подобное.

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Именно в этот момент нужно уметь вставать из-за стола.
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 Теги: холестерин, продукты

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Сегодня, 00:30 » Автор: Татьяна Ларина
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