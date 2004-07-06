Раздел: Медицина
Названы продукты, которые опасно употреблять в жару
Наиболее опасной является уличная еда.
Даже полезные и качественные продукты на фоне жаркой погоды могут за считанные часы превратиться в особенно опасные для здоровья, - с таким предупреждением выступили медики, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.
В условиях высокой температуры наиболее быстро микроорганизмы начинают размножаться в пищевых продуктах, содержащих много влаги, белка и углеводов. Употребление таких продуктов может стать причиной возникновения инфекционных заболеваний и пищевых отравлений, заявили сотрудники ведомства.
Наиболее опасной, по их словам, является уличная еда. Сезонные общепиты часто не оборудованы системами водоснабжения и канализации, то есть, в них отсутствуют условия для соблюдения даже элементарных правил гигиены.
Кроме того, в жару лучше отказаться от употребления выпечки, - прежде всего, выпечки с разнообразными начинками. Попав, например, в мясо или творог, бактерии начинают размножаться в них с бешеной скоростью уже через несколько минут. Но наибольшую опасность в этом плане по мнению экспертов представляют собой кремовые кондитерские изделия.
Также в список самых неблагонадежных в жару медики внесли вареную колбасу, курятину, паштет, готовые салаты. Продукты со сниженной ценой требуют внимательного изучения – возможно, у них просто истек срок годности.
Читайте также: Названы продукты, которые важно есть в жару
Дополнительно врачи настоятельно рекомендуют отказаться в жаркую погоду от употребления блюд так называемой японской кухни, в первую очередь, с сырой рыбой.
Даже полезные и качественные продукты на фоне жаркой погоды могут за считанные часы превратиться в особенно опасные для здоровья, - с таким предупреждением выступили медики, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.
В условиях высокой температуры наиболее быстро микроорганизмы начинают размножаться в пищевых продуктах, содержащих много влаги, белка и углеводов. Употребление таких продуктов может стать причиной возникновения инфекционных заболеваний и пищевых отравлений, заявили сотрудники ведомства.
Наиболее опасной, по их словам, является уличная еда. Сезонные общепиты часто не оборудованы системами водоснабжения и канализации, то есть, в них отсутствуют условия для соблюдения даже элементарных правил гигиены.
Кроме того, в жару лучше отказаться от употребления выпечки, - прежде всего, выпечки с разнообразными начинками. Попав, например, в мясо или творог, бактерии начинают размножаться в них с бешеной скоростью уже через несколько минут. Но наибольшую опасность в этом плане по мнению экспертов представляют собой кремовые кондитерские изделия.
Также в список самых неблагонадежных в жару медики внесли вареную колбасу, курятину, паштет, готовые салаты. Продукты со сниженной ценой требуют внимательного изучения – возможно, у них просто истек срок годности.
Читайте также: Названы продукты, которые важно есть в жару
Дополнительно врачи настоятельно рекомендуют отказаться в жаркую погоду от употребления блюд так называемой японской кухни, в первую очередь, с сырой рыбой.
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