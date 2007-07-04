Медики рассказали, что нельзя делать утром

Похожие новости по теме

Если вы поели, не спешите делать то, о чем мы сейчас будем говорить.

Прежде всего нужно научиться прощать себя. Считается, способность человека справляться со стрессом влияет на его состояние здоровья. Теперь же специалисты советуют не просто использовать методики расслабления для увеличения продолжительности жизни. По их мнению, нельзя быть к себе слишком требовательным, пишет The Telegraph.