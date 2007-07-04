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Медики назвали самый полезный продукт для здоровья мужчин
Орехи улучшают качество спермы
Испанские ученые в ходе исследований установили, что регулярное потребление орехов способно улучшить качество спермы, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
В целом они поделили 110 здоровых мужчин в возрасте от 18 до 35 лет на две группы, пишет журнал American Journal of Clinical Nutrition.
В течение 14 недель одна группа мужчин принимала по 60 грамм орехов в день – миндаля, фундука и грецких орехов. Другие же придерживались диеты, в которую орехи входили очень редко.
У мужчин, которые придерживались "ореховой" диеты, концентрация половых клеток в сперме оказалась в среднем на 16% выше, чем у контрольной группы. Показатели жизнеспособности сперматозоидов были на 4% выше, а подвижность клеток – на 6% выше.
У тех, кто регулярно употреблял орехи, ученые отметили более низкие показатели фрагментации ДНК сперматозоидов, что является распространенной причиной мужского бесплодия.
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Таким образом, диета, богатая жирными кислотами омега-3, антиоксидантами и витамином B положительно влияет на фертильность.
Испанские ученые в ходе исследований установили, что регулярное потребление орехов способно улучшить качество спермы, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
В целом они поделили 110 здоровых мужчин в возрасте от 18 до 35 лет на две группы, пишет журнал American Journal of Clinical Nutrition.
В течение 14 недель одна группа мужчин принимала по 60 грамм орехов в день – миндаля, фундука и грецких орехов. Другие же придерживались диеты, в которую орехи входили очень редко.
У мужчин, которые придерживались "ореховой" диеты, концентрация половых клеток в сперме оказалась в среднем на 16% выше, чем у контрольной группы. Показатели жизнеспособности сперматозоидов были на 4% выше, а подвижность клеток – на 6% выше.
У тех, кто регулярно употреблял орехи, ученые отметили более низкие показатели фрагментации ДНК сперматозоидов, что является распространенной причиной мужского бесплодия.
Читайте также: Медики назвали самый эффективный продукт от старения
Таким образом, диета, богатая жирными кислотами омега-3, антиоксидантами и витамином B положительно влияет на фертильность.
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