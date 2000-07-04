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Раздел: Медицина  
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Ульяна Супрун рассказала украинцам, как правильно заправлять салаты

Ульяна Супрун рассказала украинцам, как правильно заправлять салатыУльяна Супрун продолжает давать полезные советы по здоровью.

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, которая ранее назвала опасный напиток в жару, ссылаясь на советы врача Дарьи Прокопик (Daria Prokopyk), назвала самую полезную заправку для популярного летнего салата. Об этом глава Минздрава написала на своей официальной странице в Facebook, сообщает Хроника.Инфо со ссылкой на сайт Сегодня.Lifestyle.

"Оранжевые и красные овощи (помидоры, морковь) содержат оранжево-красные пигменты – каротиноиды и ликопен. Это – провитамин А. В нашем теле из него образуются активные формы. Мы способны запасти провитамин А на 3-5 месяцев вперед. Для того чтобы полезные вещества из этих овощей усваивались, следует их есть с жирами (например, с подсолнечным или оливковым маслом). Это эффективно и безопасно", – отметила научный блогер.

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Напомним, ранее Хроника.Инфо писала о том, что Ульяна Супрун развенчала популярные мифы о болях в спине.

Ульяна Супрун рассказала украинцам, как правильно заправлять салаты
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 Теги: заправка, салат, витамины

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Сегодня, 12:10 » Автор: Валерия Янобекова
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