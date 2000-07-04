Раздел: Медицина
Ульяна Супрун рассказала украинцам, как правильно заправлять салаты
Ульяна Супрун продолжает давать полезные советы по здоровью.
И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, которая ранее назвала опасный напиток в жару, ссылаясь на советы врача Дарьи Прокопик (Daria Prokopyk), назвала самую полезную заправку для популярного летнего салата. Об этом глава Минздрава написала на своей официальной странице в Facebook, сообщает Хроника.Инфо со ссылкой на сайт Сегодня.Lifestyle.
"Оранжевые и красные овощи (помидоры, морковь) содержат оранжево-красные пигменты – каротиноиды и ликопен. Это – провитамин А. В нашем теле из него образуются активные формы. Мы способны запасти провитамин А на 3-5 месяцев вперед. Для того чтобы полезные вещества из этих овощей усваивались, следует их есть с жирами (например, с подсолнечным или оливковым маслом). Это эффективно и безопасно", – отметила научный блогер.
Читайте также: Названы причины повышенной усталости в отпусках
Напомним, ранее Хроника.Инфо писала о том, что Ульяна Супрун развенчала популярные мифы о болях в спине.
И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, которая ранее назвала опасный напиток в жару, ссылаясь на советы врача Дарьи Прокопик (Daria Prokopyk), назвала самую полезную заправку для популярного летнего салата. Об этом глава Минздрава написала на своей официальной странице в Facebook, сообщает Хроника.Инфо со ссылкой на сайт Сегодня.Lifestyle.
"Оранжевые и красные овощи (помидоры, морковь) содержат оранжево-красные пигменты – каротиноиды и ликопен. Это – провитамин А. В нашем теле из него образуются активные формы. Мы способны запасти провитамин А на 3-5 месяцев вперед. Для того чтобы полезные вещества из этих овощей усваивались, следует их есть с жирами (например, с подсолнечным или оливковым маслом). Это эффективно и безопасно", – отметила научный блогер.
Читайте также: Названы причины повышенной усталости в отпусках
Напомним, ранее Хроника.Инфо писала о том, что Ульяна Супрун развенчала популярные мифы о болях в спине.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
933
0
Также советуем посмотреть
- В Италии умная курица решилась на «штурм» двери и покорила YouTube
- БПП вимагає оновлений склад ЦВК
- Названа основная версия инцидента на полигоне в Ровенской области
- Дерзкий кот на Google Maps прославил одну из улиц Рима
- Разменная монета для Владимира Путина
- Нардепы знатно оконфузились из-за пиратской версии Word
- Об «импотенции» правоохранительных органов
- Як зберегти заощадження перед виборами
- Отец мечты: мужчина спас выступление дочери и стал звездой Сети
- Сложнее всего оставаться человеком, сталкиваясь с чужим мнением
- В зоне боевых действий на Донбассе ранен один военный
- "Гламурный тракторист": "Беларус" в золотом окрасе повеселил Сеть
- Не понравилась еда: посетительница откусила ухо хозяину ресторана
- В Лондоне хотят запустить в воздух "Трампа в подгузнике"
- Дарим улыбку: подборка лучших анекдотов
- Собаки, принимающие «грязевые ванны», насмешили YouTube
- Удачливый американец умудрился купить сразу два выигрышных билета
- В Украине приняли новый порядок введения законов
- Сколько метров в рулоне туалетной бумаги: результат насмешил всех
- Порошенко поблагодарил ЕС за продление санкций против России
- Влюбленные пингвины покорили Сеть
- Прикольные записки, на которые способны только дети
- Симулянта-Неймара высмеяли в ироничном клипе
- В США белка стала художницей и начала зарабатывать на Ebay
- В Сети показали забавный способ моментально успокоить ребенка
- Масштаби АТО виявилися надзвичайними
- Зорян и Шкиряк отдыхают: нардеп оконфузился с именем чиновницы
- Корупція військових контрактів відбувається на очах у Порошенка
- Кот-гимнаст стал героем прикольных мемов
- В ОБСЕ озвучили потери среди мирного населения на Донбассе
Оставьте свой комментарий