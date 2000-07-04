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Раздел: Медицина  
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Эти народные средства от суставных болей проверены годами

Эти народные средства от суставных болей проверены годамиПриготовить лечебную мазь вы сможете самостоятельно в домашних условиях.

Если вас замучили боли в суставах, народная медицина предлагает попробовать самостоятельно приготовленные мази. По утверждению целителей, благодаря мазям боль в суставах уйдет, а радикулиты, артриты, артрозы и остеохондрозы будут вылечены, передает Хроника.Инфо со ссылкой на СобКор.

Итак, для первого рецепта потребуются следующие ингредиенты: 300 г спирта, по 10 мл камфорного спирта и йода (по флакону), 10 таблеток анальгина.

Все это перемешиваем и настаиваем в темном месте в течение 21 дня. Мазь готова к применению.

Еще один рецепт. Растворяем в 50 мл спирта 50 г камфары. Три предварительно охлажденных яичных белка взбиваем в отдельной посуде. Смешиваем составы. Полученная мазь хранится в холодильнике. Ее рекомендуют втирать в больные суставы на ночь, сверху обвязав шерстяной тканью.

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Эксперты заверяют, что значительное облегчение почувствуется даже после одной процедуры. Для того чтобы полностью снять боль, потребуется повторить процедуру 8-10 раз.
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 Теги: суставы, народная медицина

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Сегодня, 13:43 » Автор: Валерия Янобекова
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