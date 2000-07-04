Раздел: Медицина
Эти народные средства от суставных болей проверены годами
Приготовить лечебную мазь вы сможете самостоятельно в домашних условиях.
Если вас замучили боли в суставах, народная медицина предлагает попробовать самостоятельно приготовленные мази. По утверждению целителей, благодаря мазям боль в суставах уйдет, а радикулиты, артриты, артрозы и остеохондрозы будут вылечены, передает Хроника.Инфо со ссылкой на СобКор.
Итак, для первого рецепта потребуются следующие ингредиенты: 300 г спирта, по 10 мл камфорного спирта и йода (по флакону), 10 таблеток анальгина.
Все это перемешиваем и настаиваем в темном месте в течение 21 дня. Мазь готова к применению.
Еще один рецепт. Растворяем в 50 мл спирта 50 г камфары. Три предварительно охлажденных яичных белка взбиваем в отдельной посуде. Смешиваем составы. Полученная мазь хранится в холодильнике. Ее рекомендуют втирать в больные суставы на ночь, сверху обвязав шерстяной тканью.
Читайте также: Снизить холестерин помогут эти продукты
Эксперты заверяют, что значительное облегчение почувствуется даже после одной процедуры. Для того чтобы полностью снять боль, потребуется повторить процедуру 8-10 раз.
Если вас замучили боли в суставах, народная медицина предлагает попробовать самостоятельно приготовленные мази. По утверждению целителей, благодаря мазям боль в суставах уйдет, а радикулиты, артриты, артрозы и остеохондрозы будут вылечены, передает Хроника.Инфо со ссылкой на СобКор.
Итак, для первого рецепта потребуются следующие ингредиенты: 300 г спирта, по 10 мл камфорного спирта и йода (по флакону), 10 таблеток анальгина.
Все это перемешиваем и настаиваем в темном месте в течение 21 дня. Мазь готова к применению.
Еще один рецепт. Растворяем в 50 мл спирта 50 г камфары. Три предварительно охлажденных яичных белка взбиваем в отдельной посуде. Смешиваем составы. Полученная мазь хранится в холодильнике. Ее рекомендуют втирать в больные суставы на ночь, сверху обвязав шерстяной тканью.
Читайте также: Снизить холестерин помогут эти продукты
Эксперты заверяют, что значительное облегчение почувствуется даже после одной процедуры. Для того чтобы полностью снять боль, потребуется повторить процедуру 8-10 раз.
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