Раздел: Медицина
Названы полезные для здоровья свойства поцелуев
Ученые утверждают, что поцелуй обладает исцеляющими свойствами.
В каждом уголке планеты 6 июля отмечают Всемирный день поцелуев. И это не только приятный, выражающий все теплые и нежные чувства, но и крайне полезный, даже исцеляющий, процесс, пишет Хроника.Инфо со ссылкой на Обозреватель.
MEDOBOZ подготовил для вас 10 фактов о пользе поцелуев, которые наверняка вас удивят.
Укрепляют иммунитет
Поцелуи способствуют улучшению работы иммунитета. В частности, такой эффект достигается за счет того, что во время поцелуя партнеры "обмениваются" имеющимися у них во рту бактериями. Организм реагирует на них иммунным ответом и учится давать отпор, если эти же бактерии будут атаковать его в большем составе.
Помогают похудеть
Поцелуи сжигают калории! Согласно результатам разных исследований - от 2 до 6 калорий в минуту. Это, конечно же, не тренировка в спортзале, но прекрасный дополнительный "жиросжигатель".
Продлевают молодость
Во время поцелуя задействуются около 30 лицевых мышц. То есть, можно считать, что целуя партнера, вы одновременно занимаетесь фейсфитнесом. А это прекрасная профилактика морщин и других неприятных возрастных изменений на лице.
Помогают расслабиться
Во время поцелуя в организме повышается уровень гормона окситоцина - естественного расслабляющего химического вещества организма. Также повышается и количество эндорфинов и допамина, которые усиливают чувственность тела и влечение. Потому поцелуи важны в качестве прелюдий – так партнеры получат больше удовольствия от секса.
Заменяют стоматолога
Во время поцелуя во рту увеличивается количество слюны. Минералы, содержащиеся в этой биологической жидкости, очищают зубы и защищают зубную эмаль.
Продлевают жизнь
Многочисленные исследования показали, что любители целоваться живут дольше и по жизни являются более успешными людьми. Так, в среднем результаты показывают, что мужчины, которые целовали своих жен перед работой, живут на пять лет дольше, зарабатывают на 20-30% больше и реже попадают в ДТП. Дело в том, что поцелуи способствуют позитивному отношению к жизни и улучшают работу мозга.
Понижают кровяное давление
Поцелуи способствуют расширению кровеносных сосудов, что помогает снизить кровяное давление.
Спасают от мигрени
Благодаря свойству расширять сосуды, а значит и восстанавливать кровоток, а также способностью расслаблять, поцелуи помогают избавиться от головной боли.
Прогоняют хандру
Поцелуи стимулируют мозг на выработку целого коктейля "счастливых" гормонов - серотонина, дофамина и окситоцина. Благодаря этому свойству улучшается настроение, а негативные эмоции и подавленность - уходят.
Читайте также: Названы продукты, которые опасно употреблять в жару
Снижают симптомы аллергии
Как известно, при стрессе аллергические проявления усугубляются. А поцелуи помогают снизить уровень стресса, а значит и ускорять выздоровление при аллергиях.
В каждом уголке планеты 6 июля отмечают Всемирный день поцелуев. И это не только приятный, выражающий все теплые и нежные чувства, но и крайне полезный, даже исцеляющий, процесс, пишет Хроника.Инфо со ссылкой на Обозреватель.
MEDOBOZ подготовил для вас 10 фактов о пользе поцелуев, которые наверняка вас удивят.
Укрепляют иммунитет
Поцелуи способствуют улучшению работы иммунитета. В частности, такой эффект достигается за счет того, что во время поцелуя партнеры "обмениваются" имеющимися у них во рту бактериями. Организм реагирует на них иммунным ответом и учится давать отпор, если эти же бактерии будут атаковать его в большем составе.
Помогают похудеть
Поцелуи сжигают калории! Согласно результатам разных исследований - от 2 до 6 калорий в минуту. Это, конечно же, не тренировка в спортзале, но прекрасный дополнительный "жиросжигатель".
Продлевают молодость
Во время поцелуя задействуются около 30 лицевых мышц. То есть, можно считать, что целуя партнера, вы одновременно занимаетесь фейсфитнесом. А это прекрасная профилактика морщин и других неприятных возрастных изменений на лице.
Помогают расслабиться
Во время поцелуя в организме повышается уровень гормона окситоцина - естественного расслабляющего химического вещества организма. Также повышается и количество эндорфинов и допамина, которые усиливают чувственность тела и влечение. Потому поцелуи важны в качестве прелюдий – так партнеры получат больше удовольствия от секса.
Заменяют стоматолога
Во время поцелуя во рту увеличивается количество слюны. Минералы, содержащиеся в этой биологической жидкости, очищают зубы и защищают зубную эмаль.
Продлевают жизнь
Многочисленные исследования показали, что любители целоваться живут дольше и по жизни являются более успешными людьми. Так, в среднем результаты показывают, что мужчины, которые целовали своих жен перед работой, живут на пять лет дольше, зарабатывают на 20-30% больше и реже попадают в ДТП. Дело в том, что поцелуи способствуют позитивному отношению к жизни и улучшают работу мозга.
Понижают кровяное давление
Поцелуи способствуют расширению кровеносных сосудов, что помогает снизить кровяное давление.
Спасают от мигрени
Благодаря свойству расширять сосуды, а значит и восстанавливать кровоток, а также способностью расслаблять, поцелуи помогают избавиться от головной боли.
Прогоняют хандру
Поцелуи стимулируют мозг на выработку целого коктейля "счастливых" гормонов - серотонина, дофамина и окситоцина. Благодаря этому свойству улучшается настроение, а негативные эмоции и подавленность - уходят.
Читайте также: Названы продукты, которые опасно употреблять в жару
Снижают симптомы аллергии
Как известно, при стрессе аллергические проявления усугубляются. А поцелуи помогают снизить уровень стресса, а значит и ускорять выздоровление при аллергиях.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
606
0
Также советуем посмотреть
- Тимошенко все-таки вдалося шокувати
- В США водитель знатно проучил автохама
- Что рассказывают о своей деятельности сами боевики «Л/ДНР»
- Триморье дает шанс
- Умора: коты оживили постеры к известным фильмам
- Князев рассказал о застреленном в Киеве полицейском
- У Польши и Украины есть общие стратегические интересы
- Порошенко запретил использовать минометы «Молот»
- В Италии умная курица решилась на «штурм» двери и покорила YouTube
- БПП вимагає оновлений склад ЦВК
- Названа основная версия инцидента на полигоне в Ровенской области
- Дерзкий кот на Google Maps прославил одну из улиц Рима
- Разменная монета для Владимира Путина
- Нардепы знатно оконфузились из-за пиратской версии Word
- Об «импотенции» правоохранительных органов
- Як зберегти заощадження перед виборами
- Отец мечты: мужчина спас выступление дочери и стал звездой Сети
- Сложнее всего оставаться человеком, сталкиваясь с чужим мнением
- В зоне боевых действий на Донбассе ранен один военный
- "Гламурный тракторист": "Беларус" в золотом окрасе повеселил Сеть
- Не понравилась еда: посетительница откусила ухо хозяину ресторана
- В Лондоне хотят запустить в воздух "Трампа в подгузнике"
- Дарим улыбку: подборка лучших анекдотов
- Собаки, принимающие «грязевые ванны», насмешили YouTube
- Удачливый американец умудрился купить сразу два выигрышных билета
- В Украине приняли новый порядок введения законов
- Сколько метров в рулоне туалетной бумаги: результат насмешил всех
- Порошенко поблагодарил ЕС за продление санкций против России
- Влюбленные пингвины покорили Сеть
- Прикольные записки, на которые способны только дети
Оставьте свой комментарий