Названы полезные для здоровья свойства поцелуев

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Учёные из Оксфордского университета провели ряд исследований и опросов, связанных со значением поцелуев для человека. Как выяснилось, с помощью поцелуя можно не только помочь некоторым аспектам своего здоровья восстановиться, а и понять, какой генетический потенциал у партнёра и уровень его здоровья.