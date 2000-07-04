Раздел: Медицина
Названы самые первые симптомы приближающегося инфаркта
Главное - не проигнорировать подсказки организма о сердечном приступе.
Многим может показаться, что сердечный приступ приходит из ниоткуда, но есть многочисленные симптомы, которые могут предупреждать о его приближении, пишет Хроника.Инфо со ссылкой на Healthy Style.
Инфаркт нынче больше не считается болезнью пожилых людей.
За последние годы перенесшие инфаркт молодые люди до 39 лет, и большинстве мужчины, составляют уже не доли процента от общего числа заболевших, а 5-10%. Причины такой неутешительной статистики кроются в стрессах, уменьшении физической активности, вредных привычках, а также невнимательности к своему здоровью. Какие признаки указывают на то, что вам грозит инфаркт? Давайте разберемся.
Тошнота и рвота
Часто спонтанная тошнота и рвота являются спутниками и единственными признаками повышенного артериального давления, которое мужчины, особенно молодые, могут не ощущать. Тем не менее, при таких скачках сердце страдает первым. Чтобы поддерживать нормальную циркуляцию крови и снабжать кислородом весь организм, оно вынуждено работать в усиленном режиме. В результате со временем сердечная мышца изнашивается и возникают перебои в ее работе.
Головные боли и головокружение
Эти симптомы, которые привыкли списывать на капризы погоды и переутомление, могут возникать от нехватки кислорода в крови, которая поступает к мозгу. Причина кроется в атеросклеротических бляшках, накопленных на стенках артерий. Из-за них сердце не может получить достаточное количество крови, от чего развиваются патологии сердечной мышцы.
Шишка на большом пальце
Развитие подагры – болезненной шишки на суставе большого пальца ноги – спровоцировано повышенным содержанием мочевой кислоты. Эта кислота вместе с кровью транспортируется в ткани, в частности, в сердце, где накапливается и угнетает его деятельность.
Пробуждение среди ночи
Внезапные пробуждения могут быть спровоцированы апноэ сна – прерыванием дыхания. Во время апноэ организм недополучает кислород, возникает кислородное голодание, спазм сосудов и скачок артериального давления. В результате сердце недополучает необходимое количество крови, от чего может произойти отмирание тканей. Помимо этого, перерывы во сне негативно влияют на нервную систему и провоцируют аритмию, что приводит к раннему износу сердечной мышцы и сердечной недостаточности.
Агрессия и раздражительность
Агрессия, жажда соперничать, нетерпимость к окружающим и потеря способности к самокритике часто свидетельствует о нарушении работы головного мозга из-за его недостаточного кровоснабжения – энцефалопатии. Это может быть результатом атеросклероза сосудов, который является предиктором сердечных заболеваний.
Повышенная пигментация
Потемнение кожи и появление пигментных пятен может быть спровоцировано избыточной выработкой в организме белка меланина наряду с понижением уровня гормона мелатонина (именно он угнетает выработку белка). Мелатонин, помимо процессов сна, участвует в регуляции кровяного давления и уровня сахара в крови. Если его выработка нарушается, это сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы.
Жировики на лице
Появление на коже ксантом — желтых бугорков, называемых еще жировиками – означает нарушение липидного обмена в организме. В результате такого нарушения возникает атеросклероз сосудов, а в последствии – увеличивается риск развития инфарктов и инсультов.
Залысины
Выпадение волос и появление залысин – результат гормонального дисбаланса и нарушения обмена веществ. В результате у мужчины развивается метаболический синдром, вслед за которым идут артериальная гипертензия, нарушение липидного обмена, атеросклероз. Все это чревато риском инсультов и инфарктов.
Тренировки не дают результат
Если при умеренных или интенсивных физических нагрузках мышечный рельеф так и не показывается, вероятно проблема в низком уровне тестостерона. Дефицит этого гормона связан с чувствительностью к инсулину, что чревато в дальнейшем ожирением и сахарным диабетом, а в следствие, и сердечными заболеваниями. Кроме того, мужчины с низким уровнем тестостерона более склонны к развитию атеросклероза, поскольку этот гормон способствует защите артерий от повреждений и закупорки.
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Проблемы с потенцией
Еще одно проявление недостатка тестостерона – проблемы с потенцией. В связи с его недостатком у мужчины понижается либидо и пропадает половое влечение. Кроме того, отсутствие эрекции может быть связано с уже имеющимся атеросклеротическим поражением сосудов или наличием гипертензии, что угрожает здоровью сердца.
Многим может показаться, что сердечный приступ приходит из ниоткуда, но есть многочисленные симптомы, которые могут предупреждать о его приближении, пишет Хроника.Инфо со ссылкой на Healthy Style.
Инфаркт нынче больше не считается болезнью пожилых людей.
За последние годы перенесшие инфаркт молодые люди до 39 лет, и большинстве мужчины, составляют уже не доли процента от общего числа заболевших, а 5-10%. Причины такой неутешительной статистики кроются в стрессах, уменьшении физической активности, вредных привычках, а также невнимательности к своему здоровью. Какие признаки указывают на то, что вам грозит инфаркт? Давайте разберемся.
Тошнота и рвота
Часто спонтанная тошнота и рвота являются спутниками и единственными признаками повышенного артериального давления, которое мужчины, особенно молодые, могут не ощущать. Тем не менее, при таких скачках сердце страдает первым. Чтобы поддерживать нормальную циркуляцию крови и снабжать кислородом весь организм, оно вынуждено работать в усиленном режиме. В результате со временем сердечная мышца изнашивается и возникают перебои в ее работе.
Головные боли и головокружение
Эти симптомы, которые привыкли списывать на капризы погоды и переутомление, могут возникать от нехватки кислорода в крови, которая поступает к мозгу. Причина кроется в атеросклеротических бляшках, накопленных на стенках артерий. Из-за них сердце не может получить достаточное количество крови, от чего развиваются патологии сердечной мышцы.
Шишка на большом пальце
Развитие подагры – болезненной шишки на суставе большого пальца ноги – спровоцировано повышенным содержанием мочевой кислоты. Эта кислота вместе с кровью транспортируется в ткани, в частности, в сердце, где накапливается и угнетает его деятельность.
Пробуждение среди ночи
Внезапные пробуждения могут быть спровоцированы апноэ сна – прерыванием дыхания. Во время апноэ организм недополучает кислород, возникает кислородное голодание, спазм сосудов и скачок артериального давления. В результате сердце недополучает необходимое количество крови, от чего может произойти отмирание тканей. Помимо этого, перерывы во сне негативно влияют на нервную систему и провоцируют аритмию, что приводит к раннему износу сердечной мышцы и сердечной недостаточности.
Агрессия и раздражительность
Агрессия, жажда соперничать, нетерпимость к окружающим и потеря способности к самокритике часто свидетельствует о нарушении работы головного мозга из-за его недостаточного кровоснабжения – энцефалопатии. Это может быть результатом атеросклероза сосудов, который является предиктором сердечных заболеваний.
Повышенная пигментация
Потемнение кожи и появление пигментных пятен может быть спровоцировано избыточной выработкой в организме белка меланина наряду с понижением уровня гормона мелатонина (именно он угнетает выработку белка). Мелатонин, помимо процессов сна, участвует в регуляции кровяного давления и уровня сахара в крови. Если его выработка нарушается, это сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы.
Жировики на лице
Появление на коже ксантом — желтых бугорков, называемых еще жировиками – означает нарушение липидного обмена в организме. В результате такого нарушения возникает атеросклероз сосудов, а в последствии – увеличивается риск развития инфарктов и инсультов.
Залысины
Выпадение волос и появление залысин – результат гормонального дисбаланса и нарушения обмена веществ. В результате у мужчины развивается метаболический синдром, вслед за которым идут артериальная гипертензия, нарушение липидного обмена, атеросклероз. Все это чревато риском инсультов и инфарктов.
Тренировки не дают результат
Если при умеренных или интенсивных физических нагрузках мышечный рельеф так и не показывается, вероятно проблема в низком уровне тестостерона. Дефицит этого гормона связан с чувствительностью к инсулину, что чревато в дальнейшем ожирением и сахарным диабетом, а в следствие, и сердечными заболеваниями. Кроме того, мужчины с низким уровнем тестостерона более склонны к развитию атеросклероза, поскольку этот гормон способствует защите артерий от повреждений и закупорки.
Читайте также: Медики назвали самый полезный продукт для здоровья мужчин
Проблемы с потенцией
Еще одно проявление недостатка тестостерона – проблемы с потенцией. В связи с его недостатком у мужчины понижается либидо и пропадает половое влечение. Кроме того, отсутствие эрекции может быть связано с уже имеющимся атеросклеротическим поражением сосудов или наличием гипертензии, что угрожает здоровью сердца.
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