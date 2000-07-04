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Стало известно, почему в жару хочется спать

Стало известно, почему в жару хочется спатьЭтому искушению лучше всего предаться после обеда, уверяет сомнолог.

К концу июня лето порадовало нас той погодой, какая и должна стоять в эти дни, передает Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua.

«Почему в жару хочется спать» стал одним из самых популярных запросов поисковиков за последнее время. Спать в жару не только можно, но и нужно! Только делать это стоит в меру.

Мнение специалиста

Владимир Дорохов, доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Российской академии наук:

— Наш организм реагирует абсолютно адекватно, когда хочет ненадолго внепланово отключиться летом. Ведь что такое жара? Это повышение температуры окружающей среды. Нам нужно как-то на него отвечать, то есть нивелировать изменение этой температуры вокруг. И наше тело поступает грамотно: замедляет физиологические процессы, следовательно, энергии в виде тепла организм выделяет меньше и меньше нагревается. Побочный эффект от замедления этих процессов — усталость и вялость, которые мы и наблюдаем у себя в жаркую погоду. Вот почему нас совершенно правильно тянет в сон.

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— Противиться этому и терпеть до ночи не стоит: если вы на работе, прикорните минут на 20 — 40, если дома или на даче, то можно и на час, — продолжает наш собеседник. — Дольше не рекомендую: так потом и ночью можно не уснуть. Лучше всего спать в течение дня во время обеда или после него, недаром именно это время стало сиестой во многих жарких странах. И помните, что спать надо в теньке, никак не на солнце! Кстати, такой дневной сон повышает настроение.
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Сегодня, 21:48 » Автор: Татьяна Ларина
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