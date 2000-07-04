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Раздел: Медицина  
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Супрун рассказала, можно ли плавать сразу после еды

Супрун рассказала, можно ли плавать сразу после едыЧиновница объяснила популярный миф

Плавание сразу после еды не более опасно для жизни, чем плавание через два часа после нее или же вообще голодным. Об этом врач рассказал в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"Действительно, во время пищеварения организм направляет кровь к желудку, тем самым уменьшая кровоток к активным мышцам. Однако у нас в организме все равно достаточный объем крови, чтобы это не мешало функционировать на должном уровне всему организму", – говорит Супрун.

Во время плавания, как и во время спорта, пища, которая не переварилась полностью, может давать о себе знать, а именно тошнотой и неприятными ощущениями в животе.

С такими ощущениями дискомфорта существует риск получить гораздо меньше удовольствия от активности в воде. Поэтому все же лучше подождать 1,5-2 часа.

"Другое дело с алкоголем. Плавать после употребления алкоголя очень опасно! ВОЗ отмечает, что плавание в нетрезвом состоянии является одной из ведущих причин, приводящих к трагическим последствиям на воде среди взрослых", – добавляет врач.

Кроме того, от этого могут пострадать дети, ведь за ними нужен постоянный надсмотр в воде или же даже присутствие кого-то из взрослых рядом. Из-за алкоголя можно потерять бдительность и самоконтроль и этим самым подвергнуть опасности как свою жизнь, так и жизнь детей.

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"С начала года в водоемах погибли около 500 человек, из них 44 ребенка. Поэтому не забывайте, что даже во время отдыха нужно быть бдительным и сознательным. Пейте достаточно воды, чтобы избежать обезвоживания, прячьтесь в тени в самые жаркие часы", – подытожила глава МЗ.
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 Теги: Супрун, еда, море

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Вчера, 23:59 » Автор: Татьяна Ларина
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