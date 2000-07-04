Раздел: Медицина
Избыток отдыха сокращает жизнь, - ученые
Для продления жизни рекомендуется сохранять занятость.
Ритм жизни в XXI веке существенно ускорился, и многие люди мечтают об отпуске или о возможности предаться желанной релаксации, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Однако власти разных стран упорно повышают пенсионный возраст, чем разбивают надежды многих на беззаботную старость. Из-за использования смартфонов и социальных сетей мы никогда не бываем полностью отключенными от напряженного ритма жизни, что, по идее, должно грозить нам постоянно высоким уровнем стресса.
Однако значительное количество исследований доказывают, что занятость очень полезна для здоровья. Чем более занятыми являются люди, тем дольше они живут. А вот заслуженный отдых, во время которой человек перестает трудиться и теряет смысл жизни, провоцирует различные болезни и даже старческое слабоумие.
Не так давно американские ученые выяснили, что люди спят гораздо лучше, если у них есть множество причин для того, чтобы на следующий день пораньше встать с кровати. Неврологи из Northwestern University сообщают, что имеющие четкий смысл в жизни, связанный с выполнением различного рода задач, люди значительно реже сталкиваются с деменцией.
При этом внимание исследователей было сосредоточено на лицах со средним возрастом 79 лет, однако авторы наблюдений утверждают, что выводы справедливы по отношению к представителям всех возрастных групп.
В прошлом году психологи из Университета Техаса заявили, что занятость связана с целым рядом преимуществ для мозга. Изучив свыше 300 человек, они выяснили, что высокая степень занятости положительно воздействует на когнитивные функции мозга человека.
Читайте также: Врачи объяснили, чем плох чай с лимоном
Занятость помогала сохранять как короткую, так и долгую память, она укрепляла возможности решать логические задачи и так называемый кристаллизированный интеллект - способность использовать полученные в ходе жизни навыки и знания в практических целях.
Ритм жизни в XXI веке существенно ускорился, и многие люди мечтают об отпуске или о возможности предаться желанной релаксации, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Однако власти разных стран упорно повышают пенсионный возраст, чем разбивают надежды многих на беззаботную старость. Из-за использования смартфонов и социальных сетей мы никогда не бываем полностью отключенными от напряженного ритма жизни, что, по идее, должно грозить нам постоянно высоким уровнем стресса.
Однако значительное количество исследований доказывают, что занятость очень полезна для здоровья. Чем более занятыми являются люди, тем дольше они живут. А вот заслуженный отдых, во время которой человек перестает трудиться и теряет смысл жизни, провоцирует различные болезни и даже старческое слабоумие.
Не так давно американские ученые выяснили, что люди спят гораздо лучше, если у них есть множество причин для того, чтобы на следующий день пораньше встать с кровати. Неврологи из Northwestern University сообщают, что имеющие четкий смысл в жизни, связанный с выполнением различного рода задач, люди значительно реже сталкиваются с деменцией.
При этом внимание исследователей было сосредоточено на лицах со средним возрастом 79 лет, однако авторы наблюдений утверждают, что выводы справедливы по отношению к представителям всех возрастных групп.
В прошлом году психологи из Университета Техаса заявили, что занятость связана с целым рядом преимуществ для мозга. Изучив свыше 300 человек, они выяснили, что высокая степень занятости положительно воздействует на когнитивные функции мозга человека.
Читайте также: Врачи объяснили, чем плох чай с лимоном
Занятость помогала сохранять как короткую, так и долгую память, она укрепляла возможности решать логические задачи и так называемый кристаллизированный интеллект - способность использовать полученные в ходе жизни навыки и знания в практических целях.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
294
0
Также советуем посмотреть
- «Стиляги», способные вызвать приступ хохота
- Уморительные фотки, которые могли сделать только в России
- На что идут девушки ради красивых снимков: прикольные фотки
- На Харьковщине появится первый в Украине мусороперерабатывающий комплекс
- Смешные ситуации, способные произойти только на свиданиях
- Веселой пятницы: подборка лучших анекдотов
- Неизвестные атаковали здание "Укравтодора"
- Смешные твиты от людей, которым только дай повод для шуток
- Девушки до 80 лет: подборка уморительных объявлений о приеме на работу
- Как Украине реагировать на новое решение Путина
- Сеть насмешило нелепое ДТП в Киеве
- Почему возникли проблемы с полетами на курорты
- У армии нет альтернатив минометам Молот, - Укроборонпром
- В Бердянске козлята превратили авто в забавный аттракцион
- «Серый кардинал» и новые губернаторы для сепаратистов
- Обнародованы имена погибших на полигоне в Ровенской области
- Тимошенко все-таки вдалося шокувати
- В США водитель знатно проучил автохама
- Что рассказывают о своей деятельности сами боевики «Л/ДНР»
- Триморье дает шанс
- Умора: коты оживили постеры к известным фильмам
- Князев рассказал о застреленном в Киеве полицейском
- У Польши и Украины есть общие стратегические интересы
- Порошенко запретил использовать минометы «Молот»
- В Италии умная курица решилась на «штурм» двери и покорила YouTube
- БПП вимагає оновлений склад ЦВК
- Названа основная версия инцидента на полигоне в Ровенской области
- Дерзкий кот на Google Maps прославил одну из улиц Рима
- Разменная монета для Владимира Путина
- Нардепы знатно оконфузились из-за пиратской версии Word
Оставьте свой комментарий