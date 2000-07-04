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Раздел: Медицина  
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Медики предупредили о серьезной опасности риса

Медики предупредили о серьезной опасности риса В рисе содержатся бактерии, выживающие при его приготовлении.

Ученые отмечают, что разогрев риса может привести к пищевому отравлению. В связи с этим нужно соблюдать осторожность и убедиться, правильно ли он хранился в холодильнике, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.

По словам диетологов, в сыром рисе могут находиться споры бактерий Bacillus cereus, которые выживают при приготовлении. Они и провоцируют пищевое отравление. Если рис не поставить в холодильник, то споры превращаются в бактерии, способствующие продуцированию токсинов. В результате появляется диарея и рвота.

Ставить готовое блюдо в холодильник рекомендуется в течение часа. При этом храниться оно там должно не более суток.

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«Если вы едите рис, содержащий бактерии Bacillus cereus, вы можете болеть и испытывать рвоту или понос примерно через один-пять часов после этого», - заявляют ученые.
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 Теги: рис, разогревание

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Сегодня, 08:23 » Автор: Евгений Шевченко
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