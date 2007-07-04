Раздел: Медицина
Упражнения, способные восстановить красивую фигуру
Простые упражнения помогут вернуть форму и улучшить самочувствие.
Чтобы вернуть красоту фигуре нужно не только правильно питаться, но и не лениться заниматься спортом, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Упражнение 1. Живот
Исходное положение: лежа на спине, колени согнуты и подтянуты к груди, пятки прижаты к ягодицам, руки за головой.
Выполнять скручивания, одновременно приподнимая таз и плечи от пола (следите за тем, чтобы поясница всегда была прижата к полу). Сделать 3 подхода по 20 повторений.
Упражнение 2. Талия
Исходное положение: лежа на боку, локоть расположен под плечом; колено ноги, прилегающей к полу, согнуто; другая нога прямая.
Выполнять движение тазом вверх (не смещайте таз назад).
Сделать 3 подхода по 20 повторений на каждую сторону.
Упражнение 3. Спина
Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, колени слегка согнуты, корпус наклонен вперед, в руках гантели весом 1-3 кг.
Делать разводку, напрягая мышцы спины (руки округлить, локти смотрят в стороны, кисти – вниз). Спину старайтесь держать ровной, не поднимайте плечи.
Сделать 2 подхода по 10-15 повторений.
Упражнение 4. Ноги
Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, стопы параллельны друг другу, в руках гантели весом 1-3 кг.
Сделать выпад одной ногой назад, и, подняв ее колено вверх, плавно вернуться в исходное положение. Не округляйте спину.
Сделать 3 подхода по 10-15 повторений для каждой ноги.
Упражнение 5. Внешняя поверхность бедра
Исходное положение: стоя, вес тела перенесен на одну ногу, другая нога поднята.
Поднимать ногу вверх. Опуская ногу, не касаться пола (спину держать прямой).
Сделать 3 подхода по 10-15 повторений для каждой ноги.
Упражнение 6. Внутренняя поверхность бедра
Исходное положение: лежа на боку, одна нога прилегает к полу, другая согнута в колене.
Выполнять движения вверх ногой, прилегающей к полу (не смещать таз).
Сделать 3 подхода по 10-15 повторений для каждой ноги.
Упражнение 7. Ягодицы и задняя поверхность бедра
Исходное положение: лежа на животе, руки вдоль туловища, стопы шире бедер, пятки "смотрят" вовнутрь.
Одновременно поднимать вверх две ноги, вверху соединяя пятки (не отрывать грудную клетку от пола).
Читайте также: Хлои Кардашьян решила восстановить фигуру после родов
Сделать 3 подхода по 20 повторений.
Чтобы вернуть красоту фигуре нужно не только правильно питаться, но и не лениться заниматься спортом, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Упражнение 1. Живот
Исходное положение: лежа на спине, колени согнуты и подтянуты к груди, пятки прижаты к ягодицам, руки за головой.
Выполнять скручивания, одновременно приподнимая таз и плечи от пола (следите за тем, чтобы поясница всегда была прижата к полу). Сделать 3 подхода по 20 повторений.
Упражнение 2. Талия
Исходное положение: лежа на боку, локоть расположен под плечом; колено ноги, прилегающей к полу, согнуто; другая нога прямая.
Выполнять движение тазом вверх (не смещайте таз назад).
Сделать 3 подхода по 20 повторений на каждую сторону.
Упражнение 3. Спина
Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, колени слегка согнуты, корпус наклонен вперед, в руках гантели весом 1-3 кг.
Делать разводку, напрягая мышцы спины (руки округлить, локти смотрят в стороны, кисти – вниз). Спину старайтесь держать ровной, не поднимайте плечи.
Сделать 2 подхода по 10-15 повторений.
Упражнение 4. Ноги
Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, стопы параллельны друг другу, в руках гантели весом 1-3 кг.
Сделать выпад одной ногой назад, и, подняв ее колено вверх, плавно вернуться в исходное положение. Не округляйте спину.
Сделать 3 подхода по 10-15 повторений для каждой ноги.
Упражнение 5. Внешняя поверхность бедра
Исходное положение: стоя, вес тела перенесен на одну ногу, другая нога поднята.
Поднимать ногу вверх. Опуская ногу, не касаться пола (спину держать прямой).
Сделать 3 подхода по 10-15 повторений для каждой ноги.
Упражнение 6. Внутренняя поверхность бедра
Исходное положение: лежа на боку, одна нога прилегает к полу, другая согнута в колене.
Выполнять движения вверх ногой, прилегающей к полу (не смещать таз).
Сделать 3 подхода по 10-15 повторений для каждой ноги.
Упражнение 7. Ягодицы и задняя поверхность бедра
Исходное положение: лежа на животе, руки вдоль туловища, стопы шире бедер, пятки "смотрят" вовнутрь.
Одновременно поднимать вверх две ноги, вверху соединяя пятки (не отрывать грудную клетку от пола).
Читайте также: Хлои Кардашьян решила восстановить фигуру после родов
Сделать 3 подхода по 20 повторений.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
818
0
Также советуем посмотреть
- Забавные бьюти-провалы: ожидание и реальность
- Уморительные и абсурдные вывески и указатели
- На Харьковщине вандалы разрушают уникальные пещеры
- Удачно пойманные кадры: подборка приколов
- За сутки в зоне боевых действий ранен один военный
- «Стиляги», способные вызвать приступ хохота
- Уморительные фотки, которые могли сделать только в России
- На что идут девушки ради красивых снимков: прикольные фотки
- На Харьковщине появится первый в Украине мусороперерабатывающий комплекс
- Смешные ситуации, способные произойти только на свиданиях
- Веселой пятницы: подборка лучших анекдотов
- Неизвестные атаковали здание "Укравтодора"
- Смешные твиты от людей, которым только дай повод для шуток
- Девушки до 80 лет: подборка уморительных объявлений о приеме на работу
- Как Украине реагировать на новое решение Путина
- Сеть насмешило нелепое ДТП в Киеве
- Почему возникли проблемы с полетами на курорты
- У армии нет альтернатив минометам Молот, - Укроборонпром
- В Бердянске козлята превратили авто в забавный аттракцион
- «Серый кардинал» и новые губернаторы для сепаратистов
- Обнародованы имена погибших на полигоне в Ровенской области
- Тимошенко все-таки вдалося шокувати
- В США водитель знатно проучил автохама
- Что рассказывают о своей деятельности сами боевики «Л/ДНР»
- Триморье дает шанс
- Умора: коты оживили постеры к известным фильмам
- Князев рассказал о застреленном в Киеве полицейском
- У Польши и Украины есть общие стратегические интересы
- Порошенко запретил использовать минометы «Молот»
- В Италии умная курица решилась на «штурм» двери и покорила YouTube
Оставьте свой комментарий