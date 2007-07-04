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Раздел: Медицина  
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Как спорт может спровоцировать ожирение

Как спорт может спровоцировать ожирениеУченые пришли к выводу, что чем человек больше занимается спортом, тем больше вероятность набрать вес.

Американские врачи заявили о невероятном: чем больше человек занимается спортом, тем больше он страдает от лишнего веса, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Styler.

Диетологов попросили объяснить, почему так происходит. Внимание к этому вопросу экспертов США привлек соцопрос, в котором 31% опрошенных американцев заявили, что регулярные физические нагрузки никак не помогают им избавиться от лишнего веса.

По мнению диетологов, проблема заключается в том, что занятие спортом сопутствует огромного расходу энергии и, как следствие, возрастающему аппетиту. Однако они призывают людей помнить о том, что из-за физических нагрузок увеличивается так называемый "мышечный вес".

Поэтому цифры на весах могут банально не меняться, и это не повод расстраиваться. Так же американские врачи рекомендовали обратиться к специалисту, перед тем как самостоятельно приступать к физическим упражнениям.

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В свою очередь, ранее известный украинский диетолог Светлана Фрус рассказала, как не поправится во время летнего отдыха.
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 Теги: ученые, вес, спорт

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Сегодня, 16:56 » Автор: Ульяна Воликовская
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