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Раздел: Медицина  
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Медики рассказали, чем опасен солярий

Медики рассказали, чем опасен солярийМедики рекомендуют ограничить сеансы одним разом в две недели.

О том, что посещение соляриев может представлять опасность для здоровья человека, известно уже давно. Американские ученые выявили еще один из побочных эффектов искусственного загара, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Newsyou.

Эксперты наблюдали за состоянием здоровья нескольких тысяч любителей позагорать в солярии. После этого им было предложено пройти психологические опросники. Результаты теста показали, что подопытные проявляют большую склонность к подавленным состояниям и испытывают тревогу, усталость и не чувствуют себя счастливыми, если не побывали на сеансе.

Ученые выяснили, что действие ультрафиолета можно сравнить с зависимостью от сигарет. УФ-лучи также способствуют выработке гормонов счастья – эндорфинов. Не получив свою «дозу», любители бронзового загара начинали испытывать депрессию. При этом к «УФ-зависимости» оказались более склонны светлокожие люди.

Эксперты предупредили об опасности слишком частого посещения солярия, так как это может привести к раку кожи. Медики рекомендуют ограничить сеансы одним разом в две недели, а длительность процедуры не должна быть более 5 минут.

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При этом ученые подчеркивают, что УФ-лучи в умеренных дозах полезны, так как под их воздействием вырабатывается витамин D.

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 Теги: медики, здоровье, солярий

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Сегодня, 18:24 » Автор: Ульяна Воликовская
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