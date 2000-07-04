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Раздел: Медицина  
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Врачи напомнили о правилах употребления меда

Врачи напомнили о правилах употребления медаЧто такое мёд и кто его производит, вы знаете. Мёд не является заменой сахара.

Мед содержит фруктозу, которая медленнее всасывается. Однако там есть и та же сахароза, и глюкоза, калорийность мёда также висока, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Newsyou.

Если вы будете есть по три столовых ложки мёда в день и думать: «ну это же не сахар», не ждите успешного похудения.

Всех интересует нагрев мёда. При нагревании мёда выше 45 градусов действительно приводит к денатурированию диастазы (амилазы), до 60 °C и выше — к разрушению витаминов. Поэтому класть мёд в чай с целью получить пользу не стоит. А как подсластитель — пожалуйста.

Опасно ли греть мед?

При нагреве в мёде образуется оксиметилфурфурол (ОМФ), и конечно, сразу пошли страшные мифы, что нагретый мёд = яд.
На самом деле, ОМФ есть в любой выпечке, варенье, в печёных яблоках, причём часто в количествах в десятки раз больших. И никто не боится.

Опасное действие ОМФ на организм не доказано. Мёд лучше есть свежим, но можно и класть в выпечку, просто тогда вся его польза теряется.

А чем полезен мёд?

Там очень малое количество витаминов В, С, К, фолиевой кислоты. Необходимо съесть более 100 г за раз, чтобы получить достаточно. Однако мёд прекрасный антисептик, за это его многие и ценят.

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В целом, мёд есть можно. Но, как и любой другой продукт, он не вреден и не панацея от всех болезней. Пару чайных ложек в день отлично впишется в здоровый рацион.
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 Теги: мед, еда, врачи

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Сегодня, 21:35 » Автор: Ульяна Воликовская
     2025
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