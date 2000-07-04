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Раздел: Медицина  
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Продукты, которые не помогут сохранить молодость

Продукты, которые не помогут сохранить молодостьСтуденческие вечеринки давно отшумели, перекусы между парами остались в прошлом. Когда вам немного за 30 лет, пора пересмотреть не только взгляды на жизнь, но и на свое повседневное меню. Это позволит дольше оставаться молодым, бодрым и здоровым.

Чем старше человек становится, тем сложнее обстоят дела с его меню. И критическим возрастом здесь считается тридцатилетие. Даже в том случае, если человек чувствует себя физически так же, как и 10 лет назад, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Еtcetera.

Организму все сложнее поддерживать оптимальный вес, перерабатывать вредные вещества и контролировать уровень сахара в крови. Поэтому стоит исключить из рациона некоторые продукты, с которыми организм уже не в состоянии справиться.

После 30 лет кожа начинает стремительно стареть, так как производство коллагена замедляется, а белок эластин разрушается. А ведь именно от них зависит гладкость и упругость вашей кожи. Все это вызывает появление морщин. К сожалению, этот процесс нельзя остановить, но можно замедлить, если употреблять меньше сахара. Но самый коварный продукт – йогурты с добавками. В них иногда больше сахара на одну порцию, чем в плитке темного шоколада.

Сладкие газировки. Любители сладкой шипучки рискуют остаться без потомства. Оказывается, сладкая газировка и заводские лимонады являются одной из причин возникновения бесплодия: в них содержится много канцерогенных красителей и ударная доза сахара. Так что исключите эти напитки из рациона прежде, чем поймете, что что-то в процессе планирования семьи пошло не так.

Пиво и коктейли. В процессе старения организм все хуже справляется с алкоголем. Возможно, вы заметили разницу в «скорости опьянения» – в 30 лет она совсем не такая, какой была в 20-летнем возрасте. Что касается пива и алкогольных коктейлей, то из всех видов алкоголя они наиболее сильно обезвоживают ваш организм, а это прямой путь к морщинистой коже и мешкам под глазами.

Белый хлеб. В хлебе из белой муки много углеводов, которые быстро превращаются в сахар. Как следствие – раннее старение и лишний вес, с которым гораздо труднее бороться в зрелом возрасте. Каждый набранный килограмм «ложится непосильным грузом на ваше сердце».

Овощи с пестицидами. После 30 лет пестициды и токсины, содержащиеся в несезонных овощах, начинают активнее влиять на метаболизм и гормональный фон организма – печень с ними уже не справляется. Все сказанное касается практически всех несезонных продуктов, так что наслаждайтесь овощами летом и,если есть такая возможность, непосредственно с грядки.

Маргарин. Маргарин производится с использованием гидрированных масел, то есть трансжиров. А именно этот тип жиров может стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, маргарин значительно ускоряет процесс старения кожи и делает ее более уязвимой для УФ-лучей.Помните, что больше всего маргарина используют в магазинной выпечке.

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В 30-летнем возрасте жизнь становится только интереснее – вы еще полны сил и энергии, но уже вполне независимы и самостоятельны. Чтобы не провести самые лучшие годы на больничной койке, берегите себя и свое здоровье.
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 Теги: старость, молодость, еда

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Сегодня, 23:26 » Автор: Ульяна Воликовская
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