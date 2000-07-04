Раздел: Медицина
Это средство поможет нормализовать работу щитовидной железы
Всем известно об огромной роли щитовидной железы в нашем организме.
Малейшее изменение в работе этого органа может повлечь за собой массу негативных последствий: беспричинные скачки настроения, резкая потеря или набор веса, проблемы с кишечником и повышение уровня холестерина, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Натуропаты считают, что систематическое употребление редьки способно привести в баланс активность гормонов щитовидной железы.
Чем полезна редька
Дело в том, что в соке редьки есть большое количество рафанина — соединения, которое содержит серу. Сера в свою очередь является важным регулятором гормонов щитовидной железы.
Пополни запасы организма серой уже сейчас! Наша редакция заботится о своих читателях, поэтому делится потрясающим рецептом лечебного тоника из редьки.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
4 спелых редьки
2 см корня имбиря
4 ст. л. мёда
50 г лимонного сока
100 г воды
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Помести все ингредиенты в чашу блендера и измельчи до однородной консистенции. Когда смесь будет готова, помести ее в стеклянную банку с крышкой. Храни средство в холодильнике.
Читайте также: Медики предупредили о серьезной опасности риса
Лечебный тоник необходимо употреблять по 1 столовой ложке 3 раза в день. Курс лечения — 3 недели. Также это средство эффективно устраняет проблемы со стулом. Люди, которые страдают от запоров, будут приятно удивлены его мягким действием.
Малейшее изменение в работе этого органа может повлечь за собой массу негативных последствий: беспричинные скачки настроения, резкая потеря или набор веса, проблемы с кишечником и повышение уровня холестерина, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Натуропаты считают, что систематическое употребление редьки способно привести в баланс активность гормонов щитовидной железы.
Чем полезна редька
Дело в том, что в соке редьки есть большое количество рафанина — соединения, которое содержит серу. Сера в свою очередь является важным регулятором гормонов щитовидной железы.
Пополни запасы организма серой уже сейчас! Наша редакция заботится о своих читателях, поэтому делится потрясающим рецептом лечебного тоника из редьки.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
4 спелых редьки
2 см корня имбиря
4 ст. л. мёда
50 г лимонного сока
100 г воды
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Помести все ингредиенты в чашу блендера и измельчи до однородной консистенции. Когда смесь будет готова, помести ее в стеклянную банку с крышкой. Храни средство в холодильнике.
Читайте также: Медики предупредили о серьезной опасности риса
Лечебный тоник необходимо употреблять по 1 столовой ложке 3 раза в день. Курс лечения — 3 недели. Также это средство эффективно устраняет проблемы со стулом. Люди, которые страдают от запоров, будут приятно удивлены его мягким действием.
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