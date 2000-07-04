Раздел: Медицина
Названы неожиданные привычки, продлевающие жизнь
Большинство людей не задумывается о пользе такого поведения.
Некоторые странные привычки людей в отдельных случаях могут позитивно сказываться на здоровье человека. К таковым ученые отнесли умеренное употребление спиртных напитков, желание находиться в тишине и даже неряшливость, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Если говорить о первом факторе, то в сутки разрешается выпивать до 32 граммов красного вина. Тогда снижается риск развития диабета, атеросклероза и ряда сердечно- сосудистых заболеваний.
Часто неряшливость человека отталкивает окружающих. Однако, как выяснилось, она нередко может оказаться полезной для тех людей, которым не нравится следить за чистотой своего тело. По словам экспертов, частое принятие ванны приводит к тому, что кожа лишается слоя, защищающего ее от различных инфекций.
Некоторые люди не каждый день чистят зубы, но такая особенность также может стать положительной. Все дело в том, что некоторые виды паст и щеток оказывают негативное воздействие на эмаль, разрушая ее.
Читайте также: Эти продукты повышают риск появления онкологии
Многие отличаются любовью находиться в тишине. Ученым удалось доказать, что громкие звуки вызывают резкие изменения в гормональном фоне. В результате нарушается эмоциональная стабильность и полноценная работа нервной системы.
Некоторые странные привычки людей в отдельных случаях могут позитивно сказываться на здоровье человека. К таковым ученые отнесли умеренное употребление спиртных напитков, желание находиться в тишине и даже неряшливость, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Если говорить о первом факторе, то в сутки разрешается выпивать до 32 граммов красного вина. Тогда снижается риск развития диабета, атеросклероза и ряда сердечно- сосудистых заболеваний.
Часто неряшливость человека отталкивает окружающих. Однако, как выяснилось, она нередко может оказаться полезной для тех людей, которым не нравится следить за чистотой своего тело. По словам экспертов, частое принятие ванны приводит к тому, что кожа лишается слоя, защищающего ее от различных инфекций.
Некоторые люди не каждый день чистят зубы, но такая особенность также может стать положительной. Все дело в том, что некоторые виды паст и щеток оказывают негативное воздействие на эмаль, разрушая ее.
Читайте также: Эти продукты повышают риск появления онкологии
Многие отличаются любовью находиться в тишине. Ученым удалось доказать, что громкие звуки вызывают резкие изменения в гормональном фоне. В результате нарушается эмоциональная стабильность и полноценная работа нервной системы.
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