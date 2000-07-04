Раздел: Медицина
Ученые научились применять клетки акулы для борьбы с раком
Исследования провели специалисты из США.
Все дело в особом органе эпигонале. Научную работу провели Карл Луер и Кэти Уолш, работающие в лаборатории Mote Marine в Сарасоте, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
На протяжении 60 лет ученые Mote Marine исследовали способ жизни акулы, в результате было установлено, что иммунные клетки морского хищника способны победить рак даже у человека. Оказывается, у акул есть орган эпигонал, который отсутствует у остальных групп животных.
Он работает подобно костному мозгу у человека и занимается выкачкой иммунных клеток. Если подстроить функционирование этих клеток под человеческую среду, ввести их в область с раковыми клетками, то последние будут убиты, причем здоровые клетки человека останутся с неизменной структурой.
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Добиться такого результата ученым удалось за 18 месяцев, на протяжении этого времени их сопровождали как открытия, так и неудачи. Метод откроет новые возможности в лечении рака, но проекту не хватает финансирования.
Все дело в особом органе эпигонале. Научную работу провели Карл Луер и Кэти Уолш, работающие в лаборатории Mote Marine в Сарасоте, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
На протяжении 60 лет ученые Mote Marine исследовали способ жизни акулы, в результате было установлено, что иммунные клетки морского хищника способны победить рак даже у человека. Оказывается, у акул есть орган эпигонал, который отсутствует у остальных групп животных.
Он работает подобно костному мозгу у человека и занимается выкачкой иммунных клеток. Если подстроить функционирование этих клеток под человеческую среду, ввести их в область с раковыми клетками, то последние будут убиты, причем здоровые клетки человека останутся с неизменной структурой.
Читайте также: Названы неожиданные привычки, продлевающие жизнь
Добиться такого результата ученым удалось за 18 месяцев, на протяжении этого времени их сопровождали как открытия, так и неудачи. Метод откроет новые возможности в лечении рака, но проекту не хватает финансирования.
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