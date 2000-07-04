Раздел: Медицина
Медики рассказали об опасности скарлатины
Скарлатина – стрептококковое заболевание, которое может сопровождаться интоксикацией, ангиной и появлением сыпи.
Скарлатина представляет собой обычную инфекцию, источником которой является больной человек или же ее носитель. Самыми опасными являются больные, у которых поражены нос, глотка, рот и остальные дыхательные пути, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Medic.ua.
Заболевание передается воздушно-капельным путем. Распространение этой инфекции возрастает при кашле или чихании.
Стрептококк группы А передается за счет запыленности воздуха, контакта с больным или же нахождения источника инфекции в большом коллективе детей. Также распространение стрептококка может происходить через игрушки, различные предметы. Не исключено заражение пищевым путем. В основном через молочные продукты.
Восприимчивость к этому заболеванию высока в младшем возрасте. У только появившихся на свет детей имеется высокий титр стрептококкового антитоксина, который они приобретают от матери. По этой причине в первые 3-6 месяцев жизни дети практически не подвержены скарлатине. Интенсивное заболевание отмечается в возрасте от 3 до 8 лет. Кроме того на это также влияет и климат, где проживает ребенок: в регионах с сырым и холодным климатом скарлатина встречается очень часто, реже – в жарких местах, в тропиках об этом заболевании даже не знают.
Чаще всего инфекция проникает через небные миндалины. Реже стрептококк попадает в организм через раны и ожоги, в крайних случаях – через дыхательные пути. При попадании микроба начинает развиваться патологический процесс, который можно разделить на отдельные синдромы: токсический, септический и аллергический.
Токсический синдром формируется в результате влияния на организм токсических веществ стрептококка. Его развитие происходит в первые несколько часов после заражения и сопровождается лихорадкой, плохим самочувствием, сыпью, реакцией лимфатических узлов, нарушением работы сердечно-сосудистой системы.
Читайте также: Медики рассказали о неочевидной опасности некоторых лекарств
Септический синдром появляется при воздействии микробных факторов и проявляется воспалением горла, которое быстро переходит в гнойную форму.
Скарлатина представляет собой обычную инфекцию, источником которой является больной человек или же ее носитель. Самыми опасными являются больные, у которых поражены нос, глотка, рот и остальные дыхательные пути, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Medic.ua.
Заболевание передается воздушно-капельным путем. Распространение этой инфекции возрастает при кашле или чихании.
Стрептококк группы А передается за счет запыленности воздуха, контакта с больным или же нахождения источника инфекции в большом коллективе детей. Также распространение стрептококка может происходить через игрушки, различные предметы. Не исключено заражение пищевым путем. В основном через молочные продукты.
Восприимчивость к этому заболеванию высока в младшем возрасте. У только появившихся на свет детей имеется высокий титр стрептококкового антитоксина, который они приобретают от матери. По этой причине в первые 3-6 месяцев жизни дети практически не подвержены скарлатине. Интенсивное заболевание отмечается в возрасте от 3 до 8 лет. Кроме того на это также влияет и климат, где проживает ребенок: в регионах с сырым и холодным климатом скарлатина встречается очень часто, реже – в жарких местах, в тропиках об этом заболевании даже не знают.
Чаще всего инфекция проникает через небные миндалины. Реже стрептококк попадает в организм через раны и ожоги, в крайних случаях – через дыхательные пути. При попадании микроба начинает развиваться патологический процесс, который можно разделить на отдельные синдромы: токсический, септический и аллергический.
Токсический синдром формируется в результате влияния на организм токсических веществ стрептококка. Его развитие происходит в первые несколько часов после заражения и сопровождается лихорадкой, плохим самочувствием, сыпью, реакцией лимфатических узлов, нарушением работы сердечно-сосудистой системы.
Читайте также: Медики рассказали о неочевидной опасности некоторых лекарств
Септический синдром появляется при воздействии микробных факторов и проявляется воспалением горла, которое быстро переходит в гнойную форму.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
163
0
Также советуем посмотреть
- Соцсети с юмором отреагировали на вылет России из ЧМ по футболу
- В России пылающий грузовик тушили фекалиями
- Сеть насмешила молчаливая «схватка» за форточку в российском троллейбусе
- В Сети подняли на смех нелепое заявление спикера боевиков «ЛНР»
- В Сети подняли на смех российских туристов
- Кот превратил интервью в уморительное зрелище
- ООС: За сутки потерь среди украинских военных нет
- Красота страшная сила: смешные девушки, чей макияж слегка не удался
- Кот-хамелеон повеселил пользователей Cети
- Шаманы будут просить у предков победу России перед матчем с Хорватией
- Веселые анекдоты порадуют этим субботним вечером
- Синоптики сообщают, что в Украину возвращается жара
- В розочках и шляпе: Ляшко удивил забавным нарядом
- Забавные фотки из серии «Угадай страну...»
- Экс-нардеп призвал украинцев молиться за здоровье Лукьяненко
- "Гламурный пистолет": в Сети подняли на смех оружие боевиков "ДНР"
- Для бойцов ВСУ модернизируют Автомат Калашникова
- Курьезная подборка снимков для субботнего настроения
- "Мы в полуфинале!": в Сети нашли странное поздравление россиян с победой над
- Украину ожидает значительный подъем воды в реках
- Забавные вещи, найденные в самых неожиданных местах
- Забавные бьюти-провалы: ожидание и реальность
- Уморительные и абсурдные вывески и указатели
- На Харьковщине вандалы разрушают уникальные пещеры
- Удачно пойманные кадры: подборка приколов
- За сутки в зоне боевых действий ранен один военный
- «Стиляги», способные вызвать приступ хохота
- Уморительные фотки, которые могли сделать только в России
- На что идут девушки ради красивых снимков: прикольные фотки
- На Харьковщине появится первый в Украине мусороперерабатывающий комплекс
Оставьте свой комментарий