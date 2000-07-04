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Медики рассказали об опасности скарлатины

Медики рассказали об опасности скарлатиныСкарлатина – стрептококковое заболевание, которое может сопровождаться интоксикацией, ангиной и появлением сыпи.

Скарлатина представляет собой обычную инфекцию, источником которой является больной человек или же ее носитель. Самыми опасными являются больные, у которых поражены нос, глотка, рот и остальные дыхательные пути, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Medic.ua.

Заболевание передается воздушно-капельным путем. Распространение этой инфекции возрастает при кашле или чихании.

Стрептококк группы А передается за счет запыленности воздуха, контакта с больным или же нахождения источника инфекции в большом коллективе детей. Также распространение стрептококка может происходить через игрушки, различные предметы. Не исключено заражение пищевым путем. В основном через молочные продукты.

Восприимчивость к этому заболеванию высока в младшем возрасте. У только появившихся на свет детей имеется высокий титр стрептококкового антитоксина, который они приобретают от матери. По этой причине в первые 3-6 месяцев жизни дети практически не подвержены скарлатине. Интенсивное заболевание отмечается в возрасте от 3 до 8 лет. Кроме того на это также влияет и климат, где проживает ребенок: в регионах с сырым и холодным климатом скарлатина встречается очень часто, реже – в жарких местах, в тропиках об этом заболевании даже не знают.

Чаще всего инфекция проникает через небные миндалины. Реже стрептококк попадает в организм через раны и ожоги, в крайних случаях – через дыхательные пути. При попадании микроба начинает развиваться патологический процесс, который можно разделить на отдельные синдромы: токсический, септический и аллергический.

Токсический синдром формируется в результате влияния на организм токсических веществ стрептококка. Его развитие происходит в первые несколько часов после заражения и сопровождается лихорадкой, плохим самочувствием, сыпью, реакцией лимфатических узлов, нарушением работы сердечно-сосудистой системы.

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Септический синдром появляется при воздействии микробных факторов и проявляется воспалением горла, которое быстро переходит в гнойную форму.
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 Теги: скарлатина, медики, болезнь

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Сегодня, 12:09 » Автор: Ульяна Воликовская
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