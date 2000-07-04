Раздел: Медицина
Медики поведали о причинах заикания
Ученые из Университета Флиндерса в Австралии, проводя исследование по поиску новых методов терапии заикания, сделали вывод о том, что этот речевой дефект связан с социофобией.
Как пояснили авторы новой работы, ими были рассмотрены такие нарушения когнитивного свойства, как боязнь критики и негативной оценки, информирует интернет-издание хроника.инфо со ссылкой на Lady Health.
Еще ранее высказывалась мысль о том, что с этими отклонениями связано развитие заикания, - и проведенное австралийскими учеными исследование это подтвердило. Оказалось, что люди с заиканием в значительно большей степени подвержены рискам развития социального тревожного расстройства, чем не заики.
Подобное расстройство, утверждают авторы проекта, развивается из-за издевательств, которым как правило подвергаются еще в детстве. Также они полагают, что социофобия способны вызывать рецидивы заикания у взрослых даже после удачного лечения.
Заикание — это речедвигательный невроз, он входит в международную классификацию болезней и относится к эмоциональным расстройствам, начинающимся в детском и подростковом возрасте. Под этим явлением часто скрываются очень серьезные психологические и личностные проблемы, но причинами нарушения могут быть и сугубо физиологические особенности - изменения в головном мозге из-за нехватки кислорода у плода во время беременности, родовая травма, травма головы в детстве.
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Если человек начинает заикаться во взрослом возрасте, это может быть сигналом опасных изменений в состоянии головного мозга.
Как пояснили авторы новой работы, ими были рассмотрены такие нарушения когнитивного свойства, как боязнь критики и негативной оценки, информирует интернет-издание хроника.инфо со ссылкой на Lady Health.
Еще ранее высказывалась мысль о том, что с этими отклонениями связано развитие заикания, - и проведенное австралийскими учеными исследование это подтвердило. Оказалось, что люди с заиканием в значительно большей степени подвержены рискам развития социального тревожного расстройства, чем не заики.
Подобное расстройство, утверждают авторы проекта, развивается из-за издевательств, которым как правило подвергаются еще в детстве. Также они полагают, что социофобия способны вызывать рецидивы заикания у взрослых даже после удачного лечения.
Заикание — это речедвигательный невроз, он входит в международную классификацию болезней и относится к эмоциональным расстройствам, начинающимся в детском и подростковом возрасте. Под этим явлением часто скрываются очень серьезные психологические и личностные проблемы, но причинами нарушения могут быть и сугубо физиологические особенности - изменения в головном мозге из-за нехватки кислорода у плода во время беременности, родовая травма, травма головы в детстве.
Читайте также: Медики поведали о том, что вредит офисным работникам
Если человек начинает заикаться во взрослом возрасте, это может быть сигналом опасных изменений в состоянии головного мозга.
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