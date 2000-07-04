Ученые назвали пиво, благодаря которому можно похудеть

Похожие новости по теме

Как было опубликовано в английской газете «The Daily Mail», всего примерно пол-литра пива хватит для того, чтобы улучшить состояние кровеносных сосудов, которые находятся вокруг сердца. Пиво имеет свойства, которые делают артерии человека более эластичными. Если же человек употребляет две трети пинты пива, то приток крови