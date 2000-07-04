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Раздел: Медицина  
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Ученые считают, что галстук ухудшает кровообращение мозга

Ученые считают, что галстук ухудшает кровообращение мозгаБольшинство мужчин в западных странах вынуждены постоянно носить на работу галстук.

Новые исследования показали, что эта деталь одежды сильно мешает нормальному кровообращению головного мезга, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на EtCetera.

Те, кто сравнивают галстук с удавкой, оказались правы. Исследование, опубликованные в журнале Neuroradiology, доказало, что те, кто носит галстук, не получают достаточной приток крови к голове. В анализе экспертов университета Шлезвиг-Гольштейна в Германии приняло участие 30 добровольцев.

Эксперимент показал, что галстук препятствует кровообращению мозга на 7,5%. Этого достаточно, чтобы в мозге начали развиваться опасные патологии из-за нехватки кислорода и других важных веществ.

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Только люди с очень высоким давлением не получают вреда от галстука.
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 Теги: галстук, здоровье, мозг

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Сегодня, 16:45 » Автор: Ульяна Воликовская
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