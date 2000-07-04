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Раздел: Медицина  
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Не только свежий воздух: Супрун объяснила, почему детям надо чаще гулять

Не только свежий воздух: Супрун объяснила, почему детям надо чаще гулятьЛетом детям гораздо полезнее проводить время на улице, чем дома, и дело не только в свежем воздухе.

Об этом рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Рoliteka.

«Из-за заманчивого компьютера с приставкой, мультики и кучу домашних игрушек, детям стало намного интереснее проводить время дома. Поэтому игру в салки, классики или просто лазание по деревьям они часто заменяют гаджетами», — отметила она.

Однако игры на улице очень важны для развития ребенка.

По исследованиям, именно активные игры вне помещения не только стимулируют мозг, но и помогают детям развить интуицию и навыки к планированию и организации. Они улучшают креативность, развивают аналитическое мышление и воспитывают ответственность.

Среди главных преимуществ игры на улице указывается, что это учит работать в команде. Ведь в отличие от помещения, пространство на улице почти не ограничено. Это помогает детям стать более открытыми, они легче общаются и заводят друзей.

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Также детям нужно учиться рисковать.


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Сегодня, 17:01 » Автор: Ульяна Воликовская
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