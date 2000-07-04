Раздел: Медицина
Названы признаки повышенного артериального давления
Эта болезнь является неизлечимым состоянием.
Повышенное артериальное давление не зря называют тихим убийцей, чаще всего оно протекает без всяких симптомов, повышая риск инфарктов и инсультов. Врачи назвали несколько предупреждающих признаков гипертонии, которые ни в коем случае нельзя игнорировать.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на МЕДИКФОРУМ.
Самым лучшим и самым эффективным средством лечения гипертонии является ее профилактика. Чем скорее человек обнаружит, что давление у него повышено, тем больше шагов он успеет сделать перед тем, как эта патология вырастет до показателей классической гипертонии.
К сожалению, эта болезнь является неизлечимым состоянием, и ее жертвам приходится пожизненно принимать таблетки для того, чтобы держать давление в пределах нормы.
Обязательно следите за показателями давления, если они стабильно превышают 140/90, то вам необходимо посещать врача и выполнять его рекомендации.
Помните о том, что скачки артериального давления нередко вызывают головные боли. Они могут быть не столь сильными, как при мигрени, но чувствительными.
Резкое снижение артериального давления или его повышение увеличивают нагрузку на сердце, из-за чего люди ощущают головокружения.
Зрительный нерв, расположенный позади глаз, также может подвергаться воздействию гипертонии, из-за чего зрение становится менее острым.
Нередко к симптомам повышенного артериального давления относятся расстройства пищеварительной системы, включая тошноту и рвоту.
Читайте также: Названа неожиданная причина высокого артериального давления
Гипертония часто сопровождается болями в груди, которые объясняются тем фактом, что сердце прокачивает больший объем крови и трудится тяжелее, чем обычно.
К симптомам повышенного давления относят одышку, кровотечения из носа из-за разрыва небольших кровеносных сосудов, а также покраснения лица, избыточную потливость и нервозность.
Повышенное артериальное давление не зря называют тихим убийцей, чаще всего оно протекает без всяких симптомов, повышая риск инфарктов и инсультов. Врачи назвали несколько предупреждающих признаков гипертонии, которые ни в коем случае нельзя игнорировать.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на МЕДИКФОРУМ.
Самым лучшим и самым эффективным средством лечения гипертонии является ее профилактика. Чем скорее человек обнаружит, что давление у него повышено, тем больше шагов он успеет сделать перед тем, как эта патология вырастет до показателей классической гипертонии.
К сожалению, эта болезнь является неизлечимым состоянием, и ее жертвам приходится пожизненно принимать таблетки для того, чтобы держать давление в пределах нормы.
Обязательно следите за показателями давления, если они стабильно превышают 140/90, то вам необходимо посещать врача и выполнять его рекомендации.
Помните о том, что скачки артериального давления нередко вызывают головные боли. Они могут быть не столь сильными, как при мигрени, но чувствительными.
Резкое снижение артериального давления или его повышение увеличивают нагрузку на сердце, из-за чего люди ощущают головокружения.
Зрительный нерв, расположенный позади глаз, также может подвергаться воздействию гипертонии, из-за чего зрение становится менее острым.
Нередко к симптомам повышенного артериального давления относятся расстройства пищеварительной системы, включая тошноту и рвоту.
Читайте также: Названа неожиданная причина высокого артериального давления
Гипертония часто сопровождается болями в груди, которые объясняются тем фактом, что сердце прокачивает больший объем крови и трудится тяжелее, чем обычно.
К симптомам повышенного давления относят одышку, кровотечения из носа из-за разрыва небольших кровеносных сосудов, а также покраснения лица, избыточную потливость и нервозность.
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