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Раздел: Медицина  
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Еда перед телевизором вызывает ожирение, - ученые

Еда перед телевизором вызывает ожирение, - ученые Исследователи порекомендовали ужинать в кругу семьи, а не смотреть ТВ во время еды.

Американские ученые из университета Миннесоты выяснили, что еда перед телевизором опасна для прочности семьи и для здоровья ее членов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.

Объектом исследований стали 120 американских семей, в которых были дети от 6 до 12 лет.

Их попросили снять 2 семейных обеда и рассказать, понравилась ли им блюда. Почти половина семей (43%) ели перед включенным телевизором. И только чуть более 30% семей не включали телевизор во время семейного ужина.

Как выяснили ученые, здоровье тех американских семей, которые принимают пищу за столом вместе с родственниками, лучше, чем у тех, которые едят перед телевизором.

Дело в том, что перед голубым экраном люди меньше следят за тем, что попадает в желудок. Поэтому таким образом потребляют больше вредных продуктов и переедают.

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А совместный ужин с разговорами о том, как прошел день, объединяет семью, а иногда работает как терапия (человек может поделиться пережитым стрессом с родными). От ужина перед телевизором такого эффекта не будет.
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 Теги: еда, телевизор

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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