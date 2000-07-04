Еда перед телевизором вызывает ожирение, - ученые

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Американские ученые из университета Миннесоты выяснили, что еда перед телевизором опасна для прочности семьи и для здоровья ее членов.

Американские ученые из университета Миннесоты рассказали о том, чем вредит употребление пищи перед телевизором.

Специалисты из Центра биометрических исследований "Пеннингтон", который находится в США, провели ряд экспериментов. Результаты показали, что те дети, которые проводят в своей комнате более 2 часов за телевизором, подвергаются риску ожирения. Всего в исследовании приняло участие 369 детей, среди которых были не только младшего,