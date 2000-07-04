Раздел: Медицина
Врачи назвали противопоказания к употреблению малины
Как оказалось, такая ягода полезна не всем.
В самый разгар сезона малины медики поспешили предупредить об опасности данной привлекательной ягоды. Специалисты рассказали, кому из людей стоит остерегаться от данного летнего лакомства, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Медики заявили, что увлекаться малиной, а тем более в больших количествах, можно далеко не всем людям. Ученые предупреждают, что ароматные ягоды могут спровоцировать сильнейшую аллергию, если малиной злоупотреблять.
Также ягоды противопоказаны людям, у которых имеются даже небольшие проблемы с желудочно-кишечным трактом.
Нельзя увлекаться малиной и людям с язвами или гастритом, так как ягода способна только ухудшить ситуацию. Помимо перечисленных болезней, малину нельзя есть людям с нарушениями почечной функции.
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Медики рекомендуют данную ягоду остальным людям употреблять в умеренных дозах.
В самый разгар сезона малины медики поспешили предупредить об опасности данной привлекательной ягоды. Специалисты рассказали, кому из людей стоит остерегаться от данного летнего лакомства, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Медики заявили, что увлекаться малиной, а тем более в больших количествах, можно далеко не всем людям. Ученые предупреждают, что ароматные ягоды могут спровоцировать сильнейшую аллергию, если малиной злоупотреблять.
Также ягоды противопоказаны людям, у которых имеются даже небольшие проблемы с желудочно-кишечным трактом.
Нельзя увлекаться малиной и людям с язвами или гастритом, так как ягода способна только ухудшить ситуацию. Помимо перечисленных болезней, малину нельзя есть людям с нарушениями почечной функции.
Читайте также: Ученые научились применять клетки акулы для борьбы с раком
Медики рекомендуют данную ягоду остальным людям употреблять в умеренных дозах.
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