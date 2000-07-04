Раздел: Медицина
Названы признаки, свидетельствующие о появлении артрита
Как и любую болезнь, артрит важно вовремя диагностировать.
Артрит — это воспалительное заболевание суставов, распространенный недуг, от которого страдают тысячи людей по всему миру, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
1. Боль в суставах ночью
Каждый человек имеет индивидуальный порог боли, пишет medinfo.ua. Но если боль в суставах настолько сильна, что влияет на качество сна и заставляет вас просыпаться среди ночи, это признак остеоартроза.
Боль при остеоартрозе вызвана истончением хряща, что в конечном итоге приводит к трению костей сустава. Да, боль при этом может быть нестерпимой и мешать спать.
2. Скованность суставов после сна
Скованность суставов после ночного сна или долгого бездействия, например после просмотра фильма, является признаком ревматоидного артрита.
3. Внезапная мучительная боль в большом пальце ноги
Внезапная мучительная боль в большом пальце ноги сигнализирует, скорее всего, о приступе подагры, – распространенной формы артрита.
4. Боль в коленях при подъеме по лестнице
Обычно люди испытывают боль в коленях при подъеме по лестнице и, особенно, при спускании вниз, когда у них остеоартроз.
Это состояние усугубляется, если у человека есть лишний вес, т.к. нагрузка на больные суставы возрастает.
5. Состояние, похожее на грипп
Гриппозное состояние, сочетающееся со скованностью и болью в суставах, может указывать на ревматоидный артрит.
Данный тип артрита относится к системным воспалительным заболеваниям, когда в процесс воспаления вовлекается весь организм, в отличие от изолированного воспаления, ограниченного одним или несколькими суставами, как при остеоартрозе.
6. Уплотнения на пальцах, похожие на шишки
Уплотнения на последних (ногтевых) фалангах кистей рук называются узелками Гебердена, а твердые образования на средних фалангах пальцев – узелками Бушара. Эти костные уплотнения врачи используют как визуальную информацию для диагностики остеоартроза.
7. Трудности с мелкой моторикой рук
Вы не можете вставить ключ в замок или застегнуть рубашку? Как правило, это связано с ревматоидным артритом, который поражает мелкие суставы и делает пальцы рук недостаточно подвижными.
Читайте также: Еда перед телевизором вызывает ожирение, - ученые
Ревматоидный артрит является «симметричным» заболеванием, т.е. одновременно поражаются суставы обеих рук или ног.
Артрит — это воспалительное заболевание суставов, распространенный недуг, от которого страдают тысячи людей по всему миру, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
1. Боль в суставах ночью
Каждый человек имеет индивидуальный порог боли, пишет medinfo.ua. Но если боль в суставах настолько сильна, что влияет на качество сна и заставляет вас просыпаться среди ночи, это признак остеоартроза.
Боль при остеоартрозе вызвана истончением хряща, что в конечном итоге приводит к трению костей сустава. Да, боль при этом может быть нестерпимой и мешать спать.
2. Скованность суставов после сна
Скованность суставов после ночного сна или долгого бездействия, например после просмотра фильма, является признаком ревматоидного артрита.
3. Внезапная мучительная боль в большом пальце ноги
Внезапная мучительная боль в большом пальце ноги сигнализирует, скорее всего, о приступе подагры, – распространенной формы артрита.
4. Боль в коленях при подъеме по лестнице
Обычно люди испытывают боль в коленях при подъеме по лестнице и, особенно, при спускании вниз, когда у них остеоартроз.
Это состояние усугубляется, если у человека есть лишний вес, т.к. нагрузка на больные суставы возрастает.
5. Состояние, похожее на грипп
Гриппозное состояние, сочетающееся со скованностью и болью в суставах, может указывать на ревматоидный артрит.
Данный тип артрита относится к системным воспалительным заболеваниям, когда в процесс воспаления вовлекается весь организм, в отличие от изолированного воспаления, ограниченного одним или несколькими суставами, как при остеоартрозе.
6. Уплотнения на пальцах, похожие на шишки
Уплотнения на последних (ногтевых) фалангах кистей рук называются узелками Гебердена, а твердые образования на средних фалангах пальцев – узелками Бушара. Эти костные уплотнения врачи используют как визуальную информацию для диагностики остеоартроза.
7. Трудности с мелкой моторикой рук
Вы не можете вставить ключ в замок или застегнуть рубашку? Как правило, это связано с ревматоидным артритом, который поражает мелкие суставы и делает пальцы рук недостаточно подвижными.
Читайте также: Еда перед телевизором вызывает ожирение, - ученые
Ревматоидный артрит является «симметричным» заболеванием, т.е. одновременно поражаются суставы обеих рук или ног.
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