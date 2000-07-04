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Раздел: Медицина  
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Стало известно, чем опасно черное мороженное

Стало известно, чем опасно черное мороженное Врачи объяснили, почему черное мороженое может серьезно навредить здоровью.

В США хотят запретить продажу черного мороженого. А все потому, что оно может вызвать запоры и делать некоторые препараты менее эффективными. Департамент здравоохранения Нью-Йорка уже запретил продажу модных черного мороженого и латте, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.

О таком запрете также задумались и другие регионы Америки. Ведь ученые доказали, что активированный уголь, который содержится в мороженом, может влиять на эффективность женских гормональных контрацептивов и вызывать запоры.

Активированный уголь используется в течение многих лет в больницах для детоксикации пациентов, столкнувшихся с различными передозировками. Этот абсорбент всасывает токсины из желудка и выводит их наружу.

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Но благодаря этому действию активированный уголь может поглощать и препараты. Медики уверяют, что если таким мороженым не злоупотреблять и есть его раз в месяц – вреда организму не будет.
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 Теги: черное мороженое, вред

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Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
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