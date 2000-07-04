Раздел: Медицина
Боль в груди: названы возможные причины
Врачи рассказали почему может болеть грудь и что при этом делать.
Пожалуй, каждая девушка и женщина знает, что такое предменструальный синдром. У многих образуются различные недомогания, в том числе и болезненные ощущения в груди. Кто-то продолжает терпеть эти страдания на протяжении долгого времени, другие начинают искать средства, способные устранить эту неприятность, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
В этом материале вы узнаете, по каким причинам появляются боли в молочных железах, какие недуги могут из-за этого развиться и что делать в такой ситуации.
Причины боли груди
Боль в груди имеет научное название «масталгия». Всего различают семь основных причин образования болезненных ощущений в грудных железах.
Гормональный всплеск
Гормональный изменения в женском организме начинаются с подросткового возраста. Именно они и могут стать причиной болезненных ощущений в груди или повышенной чувствительности. В частности, когда у девочки начинаются менструации, то боль проявляется за несколько дней до первого дня. Также это распространено у женщин, которые страдают от ПМС или нерегулярного менструального цикла. Интересно, что грудь может начать болеть и в середине менструального цикла, что связано с овуляцией. Кроме того, причиной боли могут быть и гормональные противозачаточные таблетки.
Кисты молочных желез
Кисты – это так называемые «мешочки» в тканях груди, которые заполняются жидкостью. Многие женщины пугаются этого страшного слова, но на самом деле это легко можно вылечить, если вовремя обнаружить проблему. Как правило, кисты образуются при увеличении молочных желез. Это опять-таки происходит на фоне гормональных изменений или могут образоваться воспалительные нарушения.
Очень часто кисты бухнут, могут быть крайне болезненными. Из-за этого представительницы прекрасного пола могут спутать их с симптомами онкологии. Однако киста – это доброкачественное образование, поддающееся лечению.
Рак груди
Но бывает и так, что болезненные ощущения в груди напрямую связаны с серьёзным недугом – онкологическим заболеванием. Если симптом повторяется на протяжении долгого времени, то следует обязательно посетить врача-онколога. Речь идёт именно о боли, а не чувствительности. Во время рака грудь начинает болеть уже на довольно развитом этапе болезни, соответственно, ранее вы могли не заметить какие-то другие симптомы. При таких воспалительных процессах и болях следует немедленно обратиться к маммологу.
Абсцессы груди
Это инфекционное заболевание может действительно стать причиной образования болезненных ощущений в груди. Абсцесс представляет собой скопление гноя в тканях груди. За счёт этого образуются небольшие комочки. Они легко ощущаются при пальпации, а также вызывают в такие моменты боль. Гной образуется из-за бактерий, которые попадают в ткани молочных желез через трещины в сосках. Очень часто эта неприятность преследует кормящих молодых мам. Также во время грудного вскармливания могут образоваться абсцессы. Чтобы избавиться от инфекции, в любом случае потребуется обращение к специалисту. В некоторых случаях лечение может быть основано на антибиотиках.
Беременность
Опять-таки женщины в положении испытывают гормональные изменения, организм начинает перестройку. Поэтому беременность довольно часто сопровождают боли в груди. Можно даже сказать, что это почти всегда неизменная составляющая беременности. Чувствительность, как правило, образуется во время первой беременности. Также в первом триместре грудь начинает увеличиваться в размерах. Кроме болей, есть и другие признаки: на груди могут появиться небольшие голубые вены, которые говорят о том, что приток крови к этой части тела увеличен.
Лактация
Во время грудного вскармливания практически нельзя избежать болей в груди. Причём иногда эти неприятные ощущения сопровождают женщину даже, если она не кормит грудью. Всё дело в том, что прилив молока и активность гормонов никто не отменял, а именно это и провоцирует боли. Также у женщины возрастает риск инфекции (и абсцесса), если кожа на груди сухая и потрескавшаяся. При сильных и продолжительных болях необходимо обратиться к специалисту, который поможет установить, есть ли инфекция.
Мастит
Мастит является воспалительным заболеванием, которое возникает во время лактации из-за обструкции (то есть закупоривания) молочных притоков. Это состояние может быть вызвано вирусами, бактериями или грибками. В итоге возникает серьёзное воспаление, провоцирующее боль. Также при мастите есть и другие симптомы: покраснение груди, воспаление, увеличенная температура тела, усталость и общее недомогание.
Мастопатия
Это одно из самых распространённых заболеваний у представительниц прекрасного пола, которые сталкиваются с болями в груди. Фиброзно-кистозная болезнь характеризуется изменениями в ткани молочных желез с нарушением эпителиального и соединительно-тканного компонента. Есть определенная связь между мастопатией и раком груди, поэтому женщинам, которым поставили такой диагноз, стоит постоянно наблюдаться у маммолога.
Как правило, мастопатия образуется из-за нарушения менструального цикла. Под действием эстрогена и прогестерона в груди (а также во влагалище, матке и шейке матки) образуются естественные изменения. Гормональный дисбаланс приводит к застою, а это влияет на состояние молочной железы. При мастопатии могут образоваться не только боли, но и покалывания, жжение, парестезия, огрубение груди и тяжесть. Даже ходьба или поездка в общественном транспорте приводят к неприятным ощущениям.
Что делать, если болит грудь?
В первую очередь необходимо определить причину образования болезненных ощущений в молочных железах. Если вы сами не врач, специализирующийся на этом, то необходимо срочно обратиться к маммологу. Только он может выявить заболевание, которое вас настигло.
Как правило, вместе с приёмом у врача, которые проводит обязательно пальпацию, назначают ряд других, смежных обследований:
По результатам анализов врач назначает необходимое медикаментозное лечение. Это может включать в себя различные медицинские препараты, травы и другие средства.
Как обследовать грудь самой?
Стоит сказать, что вы сами являетесь первым помощником себе. Ведь именно вы в состоянии заметить изменения в молочных железах. Для этого необходимо ежемесячно (в один и тот же день), в первой половине менструального цикла обследовать собственную грудь.
Помните, что грудь набухает перед месячными и во время менструации. Также она может остаться увеличенной и после цикла какое-то время. В середине цикла не рекомендуется делать обследование, так как это может спровоцировать болезненные ощущения.
Для самообследования необходимо перебирать пальцами по окружности груди, с каждым кругом уменьшая диаметр, вплоть до ореола соска. Процедуру необходимо повторять стоя, подняв ту руку, со стороны которой вы обследуете грудь, а затем лёжа.
Как ухаживать за грудью?
Разумеется, никому не хотелось бы сталкиваться с подобными проблемами. Поэтому надо тщательно следить за состоянием груди, которая крайне нежна. Женщины должны беречь свои молочные железы так же, как мужчины трясутся над своей паховой областью. Нельзя слишком сжимать грудь, сильно кусать (уж тем более не до крови и ран!), крутить соски. Это всё приводит к травматизму молочных протоков и провоцирует воспаление.
Правильно подбирайте бюстгальтер. Он не должен быть слишком тесным (нарушится кровообращение), но и не слишком просторным (обвиснет грудь). А для занятий спортом должен быть отдельный лиф, который будет поддерживать грудь. Ибо во время физических упражнений кожа растягивается и грудь обвисает.
Нельзя загорать топлес. Это приводит к быстрому старению, а также образованию морщин и сухости на сосках. В области декольте могут возникнуть пигментные пятна. К тому же кожа на груди очень тонкая, поэтому лишние нагрузки могут быть только во вред.
Всегда следите за своей осанкой. Так грудь будет выглядеть подтянутой и красивой, а вы станете намного стройнее.
Читайте также: Стало известно, чем опасно черное мороженное
И обязательно следите за весом, ведь молочные железы в большей своей части состоят из жировых клеток. Чем больше ваш вес, тем больше грудь, что может вызвать обвисание, боль во время ходьбы и другие побочные эффекты.
Пожалуй, каждая девушка и женщина знает, что такое предменструальный синдром. У многих образуются различные недомогания, в том числе и болезненные ощущения в груди. Кто-то продолжает терпеть эти страдания на протяжении долгого времени, другие начинают искать средства, способные устранить эту неприятность, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
В этом материале вы узнаете, по каким причинам появляются боли в молочных железах, какие недуги могут из-за этого развиться и что делать в такой ситуации.
Причины боли груди
Боль в груди имеет научное название «масталгия». Всего различают семь основных причин образования болезненных ощущений в грудных железах.
Гормональный всплеск
Гормональный изменения в женском организме начинаются с подросткового возраста. Именно они и могут стать причиной болезненных ощущений в груди или повышенной чувствительности. В частности, когда у девочки начинаются менструации, то боль проявляется за несколько дней до первого дня. Также это распространено у женщин, которые страдают от ПМС или нерегулярного менструального цикла. Интересно, что грудь может начать болеть и в середине менструального цикла, что связано с овуляцией. Кроме того, причиной боли могут быть и гормональные противозачаточные таблетки.
Кисты молочных желез
Кисты – это так называемые «мешочки» в тканях груди, которые заполняются жидкостью. Многие женщины пугаются этого страшного слова, но на самом деле это легко можно вылечить, если вовремя обнаружить проблему. Как правило, кисты образуются при увеличении молочных желез. Это опять-таки происходит на фоне гормональных изменений или могут образоваться воспалительные нарушения.
Очень часто кисты бухнут, могут быть крайне болезненными. Из-за этого представительницы прекрасного пола могут спутать их с симптомами онкологии. Однако киста – это доброкачественное образование, поддающееся лечению.
Рак груди
Но бывает и так, что болезненные ощущения в груди напрямую связаны с серьёзным недугом – онкологическим заболеванием. Если симптом повторяется на протяжении долгого времени, то следует обязательно посетить врача-онколога. Речь идёт именно о боли, а не чувствительности. Во время рака грудь начинает болеть уже на довольно развитом этапе болезни, соответственно, ранее вы могли не заметить какие-то другие симптомы. При таких воспалительных процессах и болях следует немедленно обратиться к маммологу.
Абсцессы груди
Это инфекционное заболевание может действительно стать причиной образования болезненных ощущений в груди. Абсцесс представляет собой скопление гноя в тканях груди. За счёт этого образуются небольшие комочки. Они легко ощущаются при пальпации, а также вызывают в такие моменты боль. Гной образуется из-за бактерий, которые попадают в ткани молочных желез через трещины в сосках. Очень часто эта неприятность преследует кормящих молодых мам. Также во время грудного вскармливания могут образоваться абсцессы. Чтобы избавиться от инфекции, в любом случае потребуется обращение к специалисту. В некоторых случаях лечение может быть основано на антибиотиках.
Беременность
Опять-таки женщины в положении испытывают гормональные изменения, организм начинает перестройку. Поэтому беременность довольно часто сопровождают боли в груди. Можно даже сказать, что это почти всегда неизменная составляющая беременности. Чувствительность, как правило, образуется во время первой беременности. Также в первом триместре грудь начинает увеличиваться в размерах. Кроме болей, есть и другие признаки: на груди могут появиться небольшие голубые вены, которые говорят о том, что приток крови к этой части тела увеличен.
Лактация
Во время грудного вскармливания практически нельзя избежать болей в груди. Причём иногда эти неприятные ощущения сопровождают женщину даже, если она не кормит грудью. Всё дело в том, что прилив молока и активность гормонов никто не отменял, а именно это и провоцирует боли. Также у женщины возрастает риск инфекции (и абсцесса), если кожа на груди сухая и потрескавшаяся. При сильных и продолжительных болях необходимо обратиться к специалисту, который поможет установить, есть ли инфекция.
Мастит
Мастит является воспалительным заболеванием, которое возникает во время лактации из-за обструкции (то есть закупоривания) молочных притоков. Это состояние может быть вызвано вирусами, бактериями или грибками. В итоге возникает серьёзное воспаление, провоцирующее боль. Также при мастите есть и другие симптомы: покраснение груди, воспаление, увеличенная температура тела, усталость и общее недомогание.
Мастопатия
Это одно из самых распространённых заболеваний у представительниц прекрасного пола, которые сталкиваются с болями в груди. Фиброзно-кистозная болезнь характеризуется изменениями в ткани молочных желез с нарушением эпителиального и соединительно-тканного компонента. Есть определенная связь между мастопатией и раком груди, поэтому женщинам, которым поставили такой диагноз, стоит постоянно наблюдаться у маммолога.
Как правило, мастопатия образуется из-за нарушения менструального цикла. Под действием эстрогена и прогестерона в груди (а также во влагалище, матке и шейке матки) образуются естественные изменения. Гормональный дисбаланс приводит к застою, а это влияет на состояние молочной железы. При мастопатии могут образоваться не только боли, но и покалывания, жжение, парестезия, огрубение груди и тяжесть. Даже ходьба или поездка в общественном транспорте приводят к неприятным ощущениям.
Что делать, если болит грудь?
В первую очередь необходимо определить причину образования болезненных ощущений в молочных железах. Если вы сами не врач, специализирующийся на этом, то необходимо срочно обратиться к маммологу. Только он может выявить заболевание, которое вас настигло.
Как правило, вместе с приёмом у врача, которые проводит обязательно пальпацию, назначают ряд других, смежных обследований:
По результатам анализов врач назначает необходимое медикаментозное лечение. Это может включать в себя различные медицинские препараты, травы и другие средства.
Как обследовать грудь самой?
Стоит сказать, что вы сами являетесь первым помощником себе. Ведь именно вы в состоянии заметить изменения в молочных железах. Для этого необходимо ежемесячно (в один и тот же день), в первой половине менструального цикла обследовать собственную грудь.
Помните, что грудь набухает перед месячными и во время менструации. Также она может остаться увеличенной и после цикла какое-то время. В середине цикла не рекомендуется делать обследование, так как это может спровоцировать болезненные ощущения.
Для самообследования необходимо перебирать пальцами по окружности груди, с каждым кругом уменьшая диаметр, вплоть до ореола соска. Процедуру необходимо повторять стоя, подняв ту руку, со стороны которой вы обследуете грудь, а затем лёжа.
Как ухаживать за грудью?
Разумеется, никому не хотелось бы сталкиваться с подобными проблемами. Поэтому надо тщательно следить за состоянием груди, которая крайне нежна. Женщины должны беречь свои молочные железы так же, как мужчины трясутся над своей паховой областью. Нельзя слишком сжимать грудь, сильно кусать (уж тем более не до крови и ран!), крутить соски. Это всё приводит к травматизму молочных протоков и провоцирует воспаление.
Правильно подбирайте бюстгальтер. Он не должен быть слишком тесным (нарушится кровообращение), но и не слишком просторным (обвиснет грудь). А для занятий спортом должен быть отдельный лиф, который будет поддерживать грудь. Ибо во время физических упражнений кожа растягивается и грудь обвисает.
Нельзя загорать топлес. Это приводит к быстрому старению, а также образованию морщин и сухости на сосках. В области декольте могут возникнуть пигментные пятна. К тому же кожа на груди очень тонкая, поэтому лишние нагрузки могут быть только во вред.
Всегда следите за своей осанкой. Так грудь будет выглядеть подтянутой и красивой, а вы станете намного стройнее.
Читайте также: Стало известно, чем опасно черное мороженное
И обязательно следите за весом, ведь молочные железы в большей своей части состоят из жировых клеток. Чем больше ваш вес, тем больше грудь, что может вызвать обвисание, боль во время ходьбы и другие побочные эффекты.
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